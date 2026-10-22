A defesa de Vinícius de Jesus, que morreu durante um confronto com policiais militares na quarta-feira, 21, em Ribeirão Preto, esclareceu que ele figurou apenas como investigado no inquérito sobre o latrocínio do subtenente do Corpo de Bombeiros Ricardo Luís Falqueto, ocorrido em novembro de 2022, em Franca.
Em nota, a advogada Mariana Queiros Reis afirmou que Vinícius não foi indiciado pela Polícia Civil e que o Ministério Público pediu o arquivamento da investigação em relação a ele. Segundo a defesa, ele também não chegou a ser denunciado pelo crime.
A manifestação foi enviada após a publicação de reportagem sobre a morte de Vinícius, durante uma ocorrência policial na avenida Eduardo Andrea Matarazzo, conhecida como Via Norte, em Ribeirão Preto.
Relembre o caso
O subtenente Ricardo Luís Falqueto, de 44 anos, morreu na madrugada de 27 de novembro de 2022, durante uma tentativa de roubo de defensivos agrícolas na Fazenda Lagoa Azul, na zona rural de Franca.
Segundo as investigações, criminosos invadiram a propriedade e renderam moradores e funcionários. O bombeiro chegou ao local acompanhado de um amigo e foi baleado durante uma troca de tiros. Ele morreu ainda na fazenda.
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