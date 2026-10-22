A defesa de Vinícius de Jesus, que morreu durante um confronto com policiais militares na quarta-feira, 21, em Ribeirão Preto, esclareceu que ele figurou apenas como investigado no inquérito sobre o latrocínio do subtenente do Corpo de Bombeiros Ricardo Luís Falqueto, ocorrido em novembro de 2022, em Franca.

Em nota, a advogada Mariana Queiros Reis afirmou que Vinícius não foi indiciado pela Polícia Civil e que o Ministério Público pediu o arquivamento da investigação em relação a ele. Segundo a defesa, ele também não chegou a ser denunciado pelo crime.

A manifestação foi enviada após a publicação de reportagem sobre a morte de Vinícius, durante uma ocorrência policial na avenida Eduardo Andrea Matarazzo, conhecida como Via Norte, em Ribeirão Preto.

Relembre o caso