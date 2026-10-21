Um homem identificado como Vinicius de Jesus, de 32 anos, investigado por participação no latrocínio que matou o subtenente do Corpo de Bombeiros Ricardo Luís Falqueto, em Franca, em 2022, morreu durante um confronto com policiais militares na tarde desta quarta-feira, 21, em Ribeirão Preto. Outro homem que estava com ele, identificado como Alexsandro Calisto Gomes, de 40 anos, também morreu na ação.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 11º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) receberam informações de que um Hyundai HB20 cinza estaria transportando armas de fogo e dois integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Os policiais localizaram o veículo na avenida Eduardo Andrea Matarazzo, a Via Norte, uma das principais vias de Ribeirão Preto, que liga a Zona Norte à região central.