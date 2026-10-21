A professora da rede municipal de Franca que denunciou ter sido agredida pela mãe de um aluno na Emeb “Professora Luzinete Cortez Balieiro”, no Jardim Palestina, na região Leste da cidade, afirmou que o episódio ocorreu durante a saída das aulas, na presença de crianças. Em nota divulgada pela defesa da vítima nesta quarta-feira, 21, ela repudiou a violência e pediu a responsabilização da autora.

O caso foi noticiado anteriormente pelo Portal GCN/Sampi. Após a ocorrência, a Secretaria Municipal de Educação acionou a GCM (Guarda Civil Municipal), que reforçou a segurança na unidade escolar. A professora também foi acompanhada até a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde foi registrado um boletim de ocorrência.

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Professora pede apuração rigorosa