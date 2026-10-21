Uma professora da rede municipal de ensino foi agredida pela mãe de um aluno da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) "Professora Luzinete Cortez Balieiro", no Jardim Palestina, zona leste de Franca. O caso mobilizou a Secretaria Municipal de Educação e a GCM (Guarda Civil Municipal), que reforçou a segurança na unidade escolar.
O Portal GCN/Sampi recebeu o relato na manhã dessa terça-feira, 20.
Após tomar conhecimento da ocorrência, a Secretaria de Educação acionou a GCM e enviou um técnico à escola para acompanhar a situação.
A professora foi acompanhada pelo técnico e pela diretora da unidade até a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde foi registrado um boletim de ocorrência. A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias da agressão.
O Portal GCN/Sampi procurou a professora para ouvir sua versão sobre o episódio, mas ela preferiu não se manifestar até a publicação desta reportagem.
A Secretaria de Educação não detalhou as circunstâncias da agressão nem informou o que teria motivado o episódio. A reportagem também nao conseguiu confirmar a identidade da mãe acusada de agredir a professora.
GCM reforça segurança na escola
A Secretaria Municipal de Educação informou que tem prestado apoio à professora e à equipe escolar desde que tomou conhecimento do caso.
Na manhã dessa terça-feira, a Comissão de Orientadores Educacionais esteve na unidade para oferecer suporte e orientação à equipe gestora.
A GCM também acompanhou a entrada e a saída de alunos e servidores. Segundo a Secretaria, a medida será mantida ao longo da semana para reforçar a segurança e a tranquilidade da comunidade escolar.
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