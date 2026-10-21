A Polícia Federal suspendeu novamente, nesta quarta-feira, 21, as atividades de extração de areia em uma propriedade rural de Ibiraci, cerca de 40 quilômetros de Franca. Durante a operação, foram apreendidos quatro caminhões, uma escavadeira e duas pás carregadeiras. A medida foi determinada pela 1ª Vara Federal Criminal de Uberaba, que estabeleceu multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento da ordem.

Segundo as investigações, a empresa responsável pela exploração não tinha autorização da ANM (Agência Nacional de Mineração) para realizar a atividade. Imagens de satélite analisadas pelos investigadores indicam que a extração ocorre desde 2022 e já abrange uma área de aproximadamente 12 hectares.

Leia mais: "PF interrompe extração ilegal de areia em fazenda de Ibiraci-MG"

Nova operação