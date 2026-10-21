A Polícia Federal suspendeu novamente, nesta quarta-feira, 21, as atividades de extração de areia em uma propriedade rural de Ibiraci, cerca de 40 quilômetros de Franca. Durante a operação, foram apreendidos quatro caminhões, uma escavadeira e duas pás carregadeiras. A medida foi determinada pela 1ª Vara Federal Criminal de Uberaba, que estabeleceu multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento da ordem.
Segundo as investigações, a empresa responsável pela exploração não tinha autorização da ANM (Agência Nacional de Mineração) para realizar a atividade. Imagens de satélite analisadas pelos investigadores indicam que a extração ocorre desde 2022 e já abrange uma área de aproximadamente 12 hectares.
Leia mais: "PF interrompe extração ilegal de areia em fazenda de Ibiraci-MG"
Nova operação
A ação ocorre após uma operação realizada pela Polícia Federal em 30 de junho deste ano, quando a corporação também interrompeu a extração de areia na fazenda. Na ocasião, foram apreendidos um caminhão, uma escavadeira, duas pás carregadeiras e duas bombas d’água.
Na investigação anterior, a PF apontou que a exploração irregular poderia ocorrer desde 2008, em uma área de aproximadamente 70 mil metros quadrados. Os investigadores também apuravam uma possível fraude no licenciamento ambiental, relacionada à suspeita de subdeclaração da produção anual de areia.
As informações divulgadas nas duas operações indicam períodos diferentes para a atividade investigada: a primeira apontava exploração desde 2008, enquanto a nova análise de imagens de satélite indica registros a partir de 2022.
Investigação
A suspensão das atividades determinada pela Justiça prevê multa diária de R$ 10 mil caso a ordem seja descumprida.
Os investigados poderão responder por usurpação de bem da União e crimes contra o meio ambiente. As apurações envolvem a exploração mineral sem autorização dos órgãos competentes.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.