21 de outubro de 2026
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EM IBIRACI (MG)

PF apreende 7 veículos e paralisa extração irregular de areia

Por Pedro Dartibale e Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Federal
Escavadeira apreendida durante a operação da Polícia Federal em Ibiraci
Escavadeira apreendida durante a operação da Polícia Federal em Ibiraci

Polícia Federal suspendeu novamente, nesta quarta-feira, 21, as atividades de extração de areia em uma propriedade rural de Ibiraci, cerca de 40 quilômetros de Franca. Durante a operação, foram apreendidos quatro caminhões, uma escavadeira e duas pás carregadeiras. A medida foi determinada pela Vara Federal Criminal de Uberaba, que estabeleceu multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento da ordem.

Segundo as investigações, a empresa responsável pela exploração não tinha autorização da ANM (Agência Nacional de Mineraçãopara realizar a atividade. Imagens de satélite analisadas pelos investigadores indicam que a extração ocorre desde 2022 e abrange uma área de aproximadamente 12 hectares.

Leia mais: "PF interrompe extração ilegal de areia em fazenda de Ibiraci-MG"

Nova operação

A ação ocorre após uma operação realizada pela Polícia Federal em 30 de junho deste ano, quando a corporação também interrompeu a extração de areia na fazenda. Na ocasião, foram apreendidos um caminhão, uma escavadeira, duas pás carregadeiras e duas bombas d’água.

Na investigação anterior, a PF apontou que a exploração irregular poderia ocorrer desde 2008, em uma área de aproximadamente 70 mil metros quadrados. Os investigadores também apuravam uma possível fraude no licenciamento ambiental, relacionada à suspeita de subdeclaração da produção anual de areia.

As informações divulgadas nas duas operações indicam períodos diferentes para a atividade investigada: a primeira apontava exploração desde 2008, enquanto a nova análise de imagens de satélite indica registros a partir de 2022.

Investigação

A suspensão das atividades determinada pela Justiça prevê multa diária de R$ 10 mil caso a ordem seja descumprida.

Os investigados poderão responder por usurpação de bem da União e crimes contra o meio ambiente. As apurações envolvem a exploração mineral sem autorização dos órgãos competentes.

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