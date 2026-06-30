A Polícia Federal suspendeu, nesta terça-feira, 30, as atividades de extração ilegal de areia em uma fazenda em Ibiraci (MG). Durante a operação, foram apreendidos um caminhão, uma escavadeira, duas pás carregadeiras e duas bombas d’água.

Segundo as investigações, a empresa responsável não possui autorização da ANM (Agência Nacional de Mineração), e a área de aproximadamente 70 mil metros quadrados era explorada irregularmente desde 2008. Também é investigada uma possível fraude na obtenção do licenciamento ambiental.

A ação foi realizada com base em decisão da Justiça Federal, que determinou a paralisação imediata das atividades e autorizou a apreensão dos equipamentos utilizados na extração de areia.

Exploração irregular