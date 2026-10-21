A Justiça decretou a prisão preventiva do advogado Guilherme Menna Barreto Gentil, preso em flagrante na terça-feira, 20, em Ribeirão Preto, durante a Operação Libelo, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Franca. A investigação apura suspeitas de fraudes em milhares de ações judiciais movidas em nome de idosos contra instituições financeiras.

A decisão foi tomada pelo juiz Nemércio Rodrigues Marques, da Vara Regional das Garantias de Ribeirão Preto, a pedido do Ministério Público. Com a determinação, o advogado permanece preso.

Segundo a decisão, o magistrado considerou que há indícios de que Guilherme teria tentado se desfazer de equipamentos eletrônicos para impedir o acesso dos investigadores a possíveis provas. Durante o cumprimento do mandado de busca, um notebook e um celular foram encontrados danificados na cobertura da piscina do prédio onde ele mora, após uma provável queda do quinto andar.