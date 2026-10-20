O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) cumpriu 11 mandados de busca e apreensão contra 12 pessoas nesta terça-feira, 20, em Franca, Ribeirão Preto e Altinópolis, no âmbito das operações Garatéia e Libelo. As investigações apuram suspeitas de advocacia predatória, ajuizamento de ações em massa contra instituições financeiras e retenção de valores que deveriam ser destinados a aposentados, pensionistas e outros clientes. As medidas também incluem o bloqueio de até aproximadamente R$ 6,15 milhões em bens e valores.

O Portal GCN/Sampi teve acesso aos documentos que detalham o funcionamento dos dois grupos investigados. As apurações apontam possíveis irregularidades na captação de clientes, no uso de procurações, na transferência de créditos judiciais e no repasse de valores obtidos nos processos.

A Operação Garatéia investiga um grupo de advogados de Franca, com suspeitas relacionadas à captação digital de clientes e ao uso de dados previdenciários. Já a Operação Libelo apura a abordagem presencial de idosos e a transferência de créditos judiciais a empresas ligadas aos investigados.