A cantora Neném, da dupla com Pepê, está em um novo relacionamento. Ela assumiu o namoro com a tatuadora Dani Gal após o fim do casamento de 14 anos com a empresária francana Thais Baptista, anunciado em 29 de agosto. As duas publicaram fotos juntas nas redes sociais, em clima de romance, e já aparecem usando anéis de compromisso.

Dani compartilhou uma foto ao lado da cantora e se declarou na legenda: “Minha vida”. A aliança de namoro seria um presente da tatuadora para Neném.

A nova namorada da cantora também já convive com Thalyta Santos, mulher de Pepê. Nas redes sociais, Dani reúne quase 50 mil seguidores e compartilha conteúdos sobre seu trabalho como tatuadora, além de publicações relacionadas a treinos, liberdade e espiritualidade.