A cantora Neném, da dupla com Pepê, está em um novo relacionamento. Ela assumiu o namoro com a tatuadora Dani Gal após o fim do casamento de 14 anos com a empresária francana Thais Baptista, anunciado em 29 de agosto. As duas publicaram fotos juntas nas redes sociais, em clima de romance, e já aparecem usando anéis de compromisso.
Dani compartilhou uma foto ao lado da cantora e se declarou na legenda: “Minha vida”. A aliança de namoro seria um presente da tatuadora para Neném.
A nova namorada da cantora também já convive com Thalyta Santos, mulher de Pepê. Nas redes sociais, Dani reúne quase 50 mil seguidores e compartilha conteúdos sobre seu trabalho como tatuadora, além de publicações relacionadas a treinos, liberdade e espiritualidade.
Fim do casamento foi anunciado em agosto
Neném e Thais Baptista comunicaram o fim do relacionamento em uma publicação conjunta nas redes sociais, em 29 de agosto. Na ocasião, as duas afirmaram que a decisão foi tomada após conversas e reflexões e pediram respeito à privacidade.
“Hoje, depois de muitas conversas e reflexões, entendemos que nossos caminhos precisam seguir direções diferentes”, escreveram.
No comunicado, elas ressaltaram que o término não apaga a história construída ao longo dos 14 anos de relacionamento e pediram que os seguidores não escolhessem lados nem procurassem culpados.
“Nossa história não deixa de existir porque estamos escolhendo caminhos diferentes. Ela sempre terá seu lugar e será respeitada com carinho e gratidão”, afirmaram.
Após o anúncio, Thais publicou vídeos emocionada nos stories do Instagram e pediu compreensão, sem especulações sobre os motivos da separação. Em uma das manifestações, disse estar buscando forças para enfrentar o momento, principalmente pela filha do casal.
“Estou tirando forças de onde não tenho. É pela nossa filha”, declarou.
História começou antes do casamento
Neném e Thais se conheceram antes de oficializarem a união. Em 2015, quando o casamento foi anunciado, Thais já havia deixado Franca para viver com a cantora em São Paulo.
Na época, a empresária tinha 21 anos e cursava Engenharia Civil em Franca. Ela conheceu Neném por meio de uma pessoa ligada à banda e passou a acompanhar também a carreira da dupla.
As duas oficializaram a união em julho de 2015, em São Paulo. Em novembro de 2017, nasceu Valentina, filha do casal, atualmente com oito anos.
No comunicado sobre a separação, Neném e Thais destacaram a importância da filha e reafirmaram o compromisso de preservar o respeito pela história que construíram juntas.
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