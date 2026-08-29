A cantora Neném, da dupla com Pepê, anunciou neste sábado, 29, o fim do relacionamento de 14 anos com a empresária francana Thais Baptista. A separação foi comunicada pelas duas em uma publicação conjunta nas redes sociais, na qual afirmaram que a decisão ocorreu após conversas e reflexões e pediram respeito à privacidade neste momento.
No comunicado, Neném e Thais afirmaram que a relação foi marcada por anos de amor, aprendizados, conquistas e desafios. Segundo elas, a decisão de seguir caminhos diferentes foi tomada em conjunto.
“Hoje, depois de muitas conversas e reflexões, entendemos que nossos caminhos precisam seguir direções diferentes”, escreveram.
As duas também ressaltaram que o fim do relacionamento não apaga a história construída ao longo dos 14 anos.
“Nossa história não deixa de existir porque estamos escolhendo caminhos diferentes. Ela sempre terá seu lugar e será respeitada com carinho e gratidão”, diz outro trecho da publicação.
O casal pediu ainda que os seguidores não tentem apontar culpados ou transformar a separação em uma disputa.
“Não existe necessidade de escolher lados, apontar culpados ou buscar explicações além do que estamos compartilhando”, afirmaram.
Thais aparece emocionada nas redes
Após o anúncio, Thais publicou vídeos nos stories do Instagram e apareceu emocionada. Em uma das imagens, ela está deitada na cama e cobre o rosto com um travesseiro.
A empresária pediu compreensão aos seguidores e afirmou que não queria especulações sobre os motivos do término.
“Agora, não é hora de perguntas nem achismos. Só queria uma vez na vida ser respeitada, compreendida. Só tenham empatia”, escreveu.
Em outro vídeo, Thais aparece chorando e fala sobre a dificuldade de enfrentar o momento. Ela também afirmou que está buscando forças principalmente pela filha.
“Estou tirando forças de onde não tenho. É pela nossa filha”, disse.
História começou antes do casamento
Neném e Thais se conheceram antes de oficializarem a união. Em 2015, quando o casamento foi anunciado, Thais já havia deixado Franca para viver com a cantora em São Paulo.
Na época, Thais tinha 21 anos e cursava Engenharia Civil em Franca. Ela conheceu Neném por meio de uma pessoa ligada à banda e passou a acompanhar também a carreira da dupla.
Segundo relato dado por Neném naquele período, as duas começaram a se aproximar logo depois de se conhecerem. Thais também passou a auxiliar a cantora e a irmã na organização da carreira, incluindo a agenda de shows.
Casamento e nascimento da filha
Neném e Thais oficializaram a união em julho de 2015, em São Paulo. A cerimônia havia sido anunciada como uma celebração para mais de 50 padrinhos.
Em 2017, as duas se tornaram mães de Valentina, atualmente com oito anos. A menina foi citada no comunicado da separação como o principal vínculo entre elas.
Ao anunciar o fim da relação, Neném e Thais reforçaram que pretendem preservar o respeito e a história construída ao longo dos anos, especialmente em relação à filha.
“Foram 14 anos. Uma vida construída juntas. E, apesar de hoje seguirmos caminhos diferentes, levaremos conosco tudo de bonito que vivemos”, concluíram.
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