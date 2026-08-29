A cantora Neném, da dupla com Pepê, anunciou neste sábado, 29, o fim do relacionamento de 14 anos com a empresária francana Thais Baptista. A separação foi comunicada pelas duas em uma publicação conjunta nas redes sociais, na qual afirmaram que a decisão ocorreu após conversas e reflexões e pediram respeito à privacidade neste momento.

No comunicado, Neném e Thais afirmaram que a relação foi marcada por anos de amor, aprendizados, conquistas e desafios. Segundo elas, a decisão de seguir caminhos diferentes foi tomada em conjunto.

“Hoje, depois de muitas conversas e reflexões, entendemos que nossos caminhos precisam seguir direções diferentes”, escreveram.