A Polícia Civil apreendeu uma faca com aparentes vestígios de sangue durante a investigação da morte de Túlio Fernando dos Santos, de 30 anos, encontrado na madrugada desta segunda-feira, 19, na garagem de uma residência no Jardim Aeroporto 3, em Franca.
O homem estava caído de bruços, próximo a um sofá, com intenso sangramento na região da cabeça e do pescoço. A ex-companheira, de 38 anos, é apontada inicialmente como suspeita do homicídio, mas não havia sido localizada até o registro da ocorrência.
Segundo relatos de testemunhas, o casal teria discutido e, durante o desentendimento, a mulher teria atingido Túlio com uma facada no pescoço. Após o episódio, ela teria saído do local com a filha. Conforme as informações iniciais, a mulher teria alegado que o ex-companheiro era agressivo.
A autoria do crime ainda não foi confirmada, e a investigação busca esclarecer a dinâmica dos fatos.
Leia mais:
Homem é morto com facada no pescoço na zona Sul de Franca
Faca será submetida a análise pericial
A faca foi encontrada no chão de um corredor lateral, próximo a um banheiro. O objeto tem lâmina pequena e serrilhada e apresentava aparentes vestígios de sangue.
A equipe do Instituto de Criminalística de Franca realizou os levantamentos no imóvel. Na análise preliminar, os peritos identificaram vestígios compatíveis com sangue humano na faca. As características do objeto também foram consideradas compatíveis com a lesão perfurocortante observada na região da nuca da vítima.
O objeto foi apreendido para exames complementares. A perícia deverá esclarecer se há relação entre a faca e os ferimentos que levaram à morte de Túlio.
Casal teria participado de confraternização
Durante os levantamentos, pessoas que estavam nas proximidades relataram informalmente que Túlio morava no imóvel com a companheira. Os dois teriam sido vistos juntos, no mesmo dia, em uma confraternização realizada em uma casa de uma rua próxima.
Ainda conforme as informações reunidas pelos policiais, o relacionamento era marcado por discussões frequentes. Consultas aos sistemas policiais também identificaram registros anteriores envolvendo conflitos domésticos e desavenças entre o casal.
Vizinhos foram procurados durante a apuração, mas não quiseram prestar declarações formais. Eles confirmaram que os dois moravam na residência, mas disseram não ter percebido nenhuma situação anormal relacionada aos fatos.
IML deve determinar causa da morte
A Polícia Civil solicitou exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML), que deverá determinar a causa da morte, analisar as lesões e contribuir para o esclarecimento das circunstâncias do caso.
Após a conclusão dos trabalhos periciais no imóvel, a funerária foi acionada para remover o corpo e dar andamento aos procedimentos legais.
A investigação continua para esclarecer o que aconteceu antes da morte de Túlio Fernando dos Santos e apurar eventuais responsabilidades. Até o momento, a autoria do homicídio não foi confirmada.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.