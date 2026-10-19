A Polícia Civil apreendeu uma faca com aparentes vestígios de sangue durante a investigação da morte de Túlio Fernando dos Santos, de 30 anos, encontrado na madrugada desta segunda-feira, 19, na garagem de uma residência no Jardim Aeroporto 3, em Franca.

O homem estava caído de bruços, próximo a um sofá, com intenso sangramento na região da cabeça e do pescoço. A ex-companheira, de 38 anos, é apontada inicialmente como suspeita do homicídio, mas não havia sido localizada até o registro da ocorrência.

Segundo relatos de testemunhas, o casal teria discutido e, durante o desentendimento, a mulher teria atingido Túlio com uma facada no pescoço. Após o episódio, ela teria saído do local com a filha. Conforme as informações iniciais, a mulher teria alegado que o ex-companheiro era agressivo.