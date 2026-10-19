Um homem de 30 anos foi morto a facadas na noite deste domingo, 18, na rua Fiori Dermínio, no Jardim Aeroporto III, zona Sul de Franca.

De acordo com boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Túlio Fernando dos Santos. A ex-companheira da vítima é apontada inicialmente como suspeita do homicídio.

Segundo testemunhas, o casal teria se envolvido em uma discussão. Durante o desentendimento, a mulher teria atingido o homem com uma facada na região do pescoço, atingindo a jugular.