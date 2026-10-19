Um homem de 30 anos foi morto a facadas na noite deste domingo, 18, na rua Fiori Dermínio, no Jardim Aeroporto III, zona Sul de Franca.
De acordo com boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Túlio Fernando dos Santos. A ex-companheira da vítima é apontada inicialmente como suspeita do homicídio.
Segundo testemunhas, o casal teria se envolvido em uma discussão. Durante o desentendimento, a mulher teria atingido o homem com uma facada na região do pescoço, atingindo a jugular.
Após o crime, a suspeita teria pegado a filha e fugido do local. Ainda conforme as informações iniciais, ela teria alegado que o ex-companheiro era agressivo.
Uma equipe da Unidade de Suporte Avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas o médico constatou a morte da vítima ainda no local.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Polícia Científica. As circunstâncias do crime e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil.
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