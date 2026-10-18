O abastecimento de água em bairros de Franca deve ser normalizado gradualmente na madrugada desta segunda-feira, 19, após uma interrupção no fornecimento de energia elétrica no sábado, 17. Segundo a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), responsável pelo serviço, a energia foi restabelecida na tarde de sábado, mas o abastecimento ainda está em recuperação.
A falta de eletricidade impediu o bombeamento de água para as residências e afetou cerca de 30 bairros do município. Moradores de algumas regiões relataram falta de água e dificuldades para realizar atividades que dependem do abastecimento.
Entre os bairros afetados estão Pinhais, Vila Santos Dumont, Vila Nova, Estação, Guanabara, Integração, Vila Raycos, Formosa, Residencial Amazonas e São Joaquim.
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Sabesp recomenda uso consciente
Em nota, a companhia recomendou o uso consciente da água durante o período de recuperação do sistema.
Segundo a Sabesp, imóveis residenciais com caixas-d’água capazes de armazenar uma reserva para, no mínimo, 24 horas de consumo devem sentir menos os efeitos das interrupções no fornecimento, conforme prevê o Decreto Estadual nº 12.342/78.
Como registrar ocorrências
Os clientes podem registrar ocorrências e fazer solicitações pelos canais de atendimento da Sabesp:
- Telefone: 0800 055 0195, com ligação gratuita;
- WhatsApp: (11) 3388-8000;
- Agência Virtual: www.sabesp.com.br.
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