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Quando a água vai voltar? Sabesp dá previsão para Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Giovanna Attili/GCN
Torneira sem água: falta de energia impactou abastecimento em Franca
Torneira sem água: falta de energia impactou abastecimento em Franca

O abastecimento de água em bairros de Franca deve ser normalizado gradualmente na madrugada desta segunda-feira, 19, após uma interrupção no fornecimento de energia elétrica no sábado, 17. Segundo a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), responsável pelo serviço, a energia foi restabelecida na tarde de sábado, mas o abastecimento ainda está em recuperação.

A falta de eletricidade impediu o bombeamento de água para as residências e afetou cerca de 30 bairros do município. Moradores de algumas regiões relataram falta de água e dificuldades para realizar atividades que dependem do abastecimento.

Entre os bairros afetados estão Pinhais, Vila Santos Dumont, Vila Nova, Estação, Guanabara, Integração, Vila Raycos, Formosa, Residencial Amazonas e São Joaquim.

Leia mais: Quase 30 bairros de Franca lidam com falta de água neste sábado

Sabesp recomenda uso consciente

Em nota, a companhia recomendou o uso consciente da água durante o período de recuperação do sistema.

Segundo a Sabesp, imóveis residenciais com caixas-d’água capazes de armazenar uma reserva para, no mínimo, 24 horas de consumo devem sentir menos os efeitos das interrupções no fornecimento, conforme prevê o Decreto Estadual nº 12.342/78.

Como registrar ocorrências

Os clientes podem registrar ocorrências e fazer solicitações pelos canais de atendimento da Sabesp:

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