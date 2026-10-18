O abastecimento de água em bairros de Franca deve ser normalizado gradualmente na madrugada desta segunda-feira, 19, após uma interrupção no fornecimento de energia elétrica no sábado, 17. Segundo a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), responsável pelo serviço, a energia foi restabelecida na tarde de sábado, mas o abastecimento ainda está em recuperação.

A falta de eletricidade impediu o bombeamento de água para as residências e afetou cerca de 30 bairros do município. Moradores de algumas regiões relataram falta de água e dificuldades para realizar atividades que dependem do abastecimento.

Entre os bairros afetados estão Pinhais, Vila Santos Dumont, Vila Nova, Estação, Guanabara, Integração, Vila Raycos, Formosa, Residencial Amazonas e São Joaquim.