O abastecimento de água foi interrompido em bairros de Franca neste sábado, 17, após uma queda de energia elétrica. A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), responsável pelo fornecimento, informou que a falta de eletricidade comprometeu o bombeamento de água e que a distribuição será retomada gradualmente após o restabelecimento da energia.
Pela manhã, moradores dos bairros Pinhais, Vila Santos Dumont, Vila Nova e Estação relataram falta de água e dificuldades para realizar atividades que dependem do abastecimento.
Por volta das 11h20, a companhia publicou uma nota de esclarecimento sobre a situação.
“A falta de eletricidade impede o bombeamento de água para as residências. A Companhia aguarda a energia ser plenamente reestabelecida para que o fornecimento seja retomado de forma gradual”, informou a Sabesp.
Veja os bairros afetados
Segundo a companhia, a interrupção atingiu os bairros Guanabara, Integração, Vila Nova, Vila Raycos, Estação, Formosa, Residencial Amazonas, São Joaquim, Distrito Industrial, Imperador, Exposição, Totoli, Santa Terezinha, Éden, Samelo V, Recanto Fortuna, Horto, Milena, Pinhais, Chico Júlio, Miramontes, Nova Franca, City Petrópolis, Moema, Campo Belo, Redentor, Planalto e Petráglia, além de regiões adjacentes.
Sabesp recomenda economia de água
A companhia recomendou o uso consciente da água durante o período de interrupção. Segundo a Sabesp, imóveis com caixas-d’água dimensionadas para armazenar o equivalente a pelo menos 24 horas de consumo devem sentir menos os efeitos da intermitência no abastecimento.
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