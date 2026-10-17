O abastecimento de água foi interrompido em bairros de Franca neste sábado, 17, após uma queda de energia elétrica. A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), responsável pelo fornecimento, informou que a falta de eletricidade comprometeu o bombeamento de água e que a distribuição será retomada gradualmente após o restabelecimento da energia.

Pela manhã, moradores dos bairros Pinhais, Vila Santos Dumont, Vila Nova e Estação relataram falta de água e dificuldades para realizar atividades que dependem do abastecimento.

Por volta das 11h20, a companhia publicou uma nota de esclarecimento sobre a situação.