17 de outubro de 2026
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LUTO

Vítimas de queda de avião na região de Franca são identificadas

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
À esquerda, estado do avião após a queda em Orlândia; à direita superior, José Ricardo, e na parte inferior, Victor Simões
À esquerda, estado do avião após a queda em Orlândia; à direita superior, José Ricardo, e na parte inferior, Victor Simões

As duas vítimas fatais da queda de avião em Orlândia, a 75 quilômetros de Franca, foram identificadas como José Ricardo Sant Anna, de 58 anos, e Victor Simões da Silva, de 51 anos. O acidente ocorreu nesta sexta-feira, 16.

José Ricardo era natural da capital paulista. Victor Simões era empresário amazonense, piloto de acrobacia e ligado ao Grupo Simões, responsável pela fabricação e distribuição de produtos Coca-Cola na região amazônica.

Leia mais: Avião cai e mata dois na região de Franca; câmera filmou a queda

Assembleia do Amazonas divulga nota de pesar

A Aleam (Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas) divulgou uma nota de pesar pela morte de Victor Simões. Segundo o texto, ele era filho do empresário Antonio Carlos da Silva, presidente da Fieam (Federação das Indústrias do Estado do Amazonas), e de Norma Simões.

“ Neste momento de profunda tristeza, o presidente da Aleam expressa sua solidariedade aos pais, familiares e amigos, desejando-lhes força e serenidade para enfrentar esta irreparável perda”, diz a nota, assinada pelo presidente da Assembleia, deputado estadual Adjuto Afonso (União).

Victor Simões também mantinha um canal sobre aviação no YouTube.

Corpos foram encaminhados a Franca

Os corpos das duas vítimas foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre os locais e horários dos velórios e sepultamentos.

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