José Ricardo era natural da capital paulista. Victor Simões era empresário amazonense, piloto de acrobacia e ligado ao Grupo Simões, responsável pela fabricação e distribuição de produtos Coca-Cola na região amazônica.

As duas vítimas fatais da queda de avião em Orlândia , a 75 quilômetros de Franca , foram identificadas como José Ricardo Sant Anna, de 58 anos, e Victor Simões da Silva, de 51 anos. O acidente ocorreu nesta sexta-feira, 16.

A Aleam (Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas) divulgou uma nota de pesar pela morte de Victor Simões. Segundo o texto, ele era filho do empresário Antonio Carlos da Silva, presidente da Fieam (Federação das Indústrias do Estado do Amazonas), e de Norma Simões.

“ Neste momento de profunda tristeza, o presidente da Aleam expressa sua solidariedade aos pais, familiares e amigos, desejando-lhes força e serenidade para enfrentar esta irreparável perda”, diz a nota, assinada pelo presidente da Assembleia, deputado estadual Adjuto Afonso (União).

Victor Simões também mantinha um canal sobre aviação no YouTube.

Corpos foram encaminhados a Franca