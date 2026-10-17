As duas vítimas fatais da queda de avião em Orlândia, a 75 quilômetros de Franca, foram identificadas como José Ricardo Sant Anna, de 58 anos, e Victor Simões da Silva, de 51 anos. O acidente ocorreu nesta sexta-feira, 16.
José Ricardo era natural da capital paulista. Victor Simões era empresário amazonense, piloto de acrobacia e ligado ao Grupo Simões, responsável pela fabricação e distribuição de produtos Coca-Cola na região amazônica.
Leia mais: Avião cai e mata dois na região de Franca; câmera filmou a queda
Assembleia do Amazonas divulga nota de pesar
A Aleam (Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas) divulgou uma nota de pesar pela morte de Victor Simões. Segundo o texto, ele era filho do empresário Antonio Carlos da Silva, presidente da Fieam (Federação das Indústrias do Estado do Amazonas), e de Norma Simões.
“ Neste momento de profunda tristeza, o presidente da Aleam expressa sua solidariedade aos pais, familiares e amigos, desejando-lhes força e serenidade para enfrentar esta irreparável perda”, diz a nota, assinada pelo presidente da Assembleia, deputado estadual Adjuto Afonso (União).
Victor Simões também mantinha um canal sobre aviação no YouTube.
Corpos foram encaminhados a Franca
Os corpos das duas vítimas foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre os locais e horários dos velórios e sepultamentos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.