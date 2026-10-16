Duas pessoas morreram após a queda de um avião no fim da tarde desta sexta-feira, 16, na pista particular da Tangará Aeroagrícola, em Orlândia, na região de Franca. A aeronave caiu durante a decolagem, e os dois ocupantes foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiram aos ferimentos.
Uma câmera de segurança registrou o acidente. Nas imagens, o avião apareceu em processo de decolagem, mas, ao levantar o bico, aparentemente perdeu o controle, girou no ar e caiu de barriga próximo ao fim da pista. Apesar do impacto, a aeronave não explodiu.
Segundo a Polícia Civil, dois homens estavam a bordo. Eles eram de São Paulo e de Manaus (AM). As identidades das vítimas não foram divulgadas.
Investigação
Após a queda, os dois ocupantes foram levados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Santo Antônio, em Orlândia, mas morreram.
O acidente ocorreu no aeródromo particular da Tangará Aeroagrícola, localizado às margens da rodovia Coronel Francisco Orlando, no quilômetro 2, em Orlândia.
O local foi isolado para os trabalhos da perícia e da Polícia Civil. Equipes do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) também foram acionadas para iniciar as investigações sobre as causas da queda.
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