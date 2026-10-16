Duas pessoas morreram após a queda de um avião no fim da tarde desta sexta-feira, 16, na pista particular da Tangará Aeroagrícola, em Orlândia, na região de Franca. A aeronave caiu durante a decolagem, e os dois ocupantes foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiram aos ferimentos.

Uma câmera de segurança registrou o acidente. Nas imagens, o avião apareceu em processo de decolagem, mas, ao levantar o bico, aparentemente perdeu o controle, girou no ar e caiu de barriga próximo ao fim da pista. Apesar do impacto, a aeronave não explodiu.