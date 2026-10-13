13 de outubro de 2026
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VEJA O ACIDENTE

Ponto cego atrapalhou minha visão, diz motorista após batida

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Motorista do Jeep, Beatriz Mortari, de 26 anos; momento em que o Siena perde o controle após ser atingido pelo Renegade
Motorista do Jeep, Beatriz Mortari, de 26 anos; momento em que o Siena perde o controle após ser atingido pelo Renegade

A motorista do Jeep Renegade, que bateu em um Fiat Siena na tarde desta terça-feira, 13, afirmou que um ponto cego teria contribuído para o acidente. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Saldanha Marinho e Virgínio Pereira, próximo à avenida Antônio Barbosa Filho, em Franca. Com o impacto, o Siena capotou e atingiu outros dois carros estacionados.

Leia mais: Siena capota em batida com quatro carros na Saldanha Marinho

A motorista Beatriz Mortari, de 26 anos, disse que os carros estacionados na rua Virgínio Pereira, de onde vinha o Siena, dificultaram sua visão e impediram que percebesse a aproximação do veículo a tempo de evitar a colisão.

“Eu estava descendo aqui a rua e, como a rua tem um ponto cego muito grande, por conta de carros parados aqui, eu tive que descer um pouco mais para conseguir enxergar o que estava acontecendo”, contou.

Uma câmera de segurança registrou o acidente. As imagens mostram que Beatriz chegou a reduzir quando se aproximava do “Pare”, mas, quando avançou, atingiu o Siena, que seguia pela preferencial. O carro capotou e ainda bateu em um Volkswagen Polo vermelho e um Volkswagen Gol preto, ambos estavam parados.

Motorista ficou ferida

Durante a entrevista, Beatriz confirmou que ficou ferida na região da mão e descreveu o acidente como uma experiência traumática. Ela também relatou que, no momento da colisão, teve dificuldade para entender o que havia acontecido.

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local para prestar atendimento. Beatriz foi socorrida e, após o atendimento, retornou ao local do acidente e passa bem.

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