A motorista do Jeep Renegade, que bateu em um Fiat Siena na tarde desta terça-feira, 13, afirmou que um ponto cego teria contribuído para o acidente. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Saldanha Marinho e Virgínio Pereira, próximo à avenida Antônio Barbosa Filho, em Franca. Com o impacto, o Siena capotou e atingiu outros dois carros estacionados.

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A motorista Beatriz Mortari, de 26 anos, disse que os carros estacionados na rua Virgínio Pereira, de onde vinha o Siena, dificultaram sua visão e impediram que percebesse a aproximação do veículo a tempo de evitar a colisão.