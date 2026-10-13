Um acidente envolvendo quatro carros mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na tarde desta terça-feira, 13, no cruzamento das ruas Saldanha Marinho e Virgílio Pereira, próximo à avenida Antônio Barbosa Filho, em Franca. Com a colisão, um Fiat Siena verde capotou e atingiu outros dois veículos estacionados.
Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. As imagens mostram a motorista de um Jeep Renegade descendo a rua Saldanha Marinho. Ao avançar a sinalização de “Pare”, ela bateu no Siena, que trafegava pela rua Virgílio Pereira.
Com o impacto, o Siena capotou e atingiu um Volkswagen Polo vermelho e um Volkswagen Gol preto, que estavam estacionados.
Veículos ficaram danificados
O Fiat Siena ficou destruído, com danos no teto, nas portas e nas partes dianteira e traseira. O Volkswagen Gol teve a traseira destruída, enquanto o Polo e o Jeep Renegade apresentaram avarias na parte frontal.
O airbag do Jeep foi acionado no momento da colisão.
No local, o Corpo de Bombeiros espalhou serragem sobre a pista para evitar que o líquido derramado durante o acidente pudesse inflamar.
A motorista do Jeep recebeu atendimento médico e, posteriormente, retornou ao local para prestar esclarecimentos.
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