13 de outubro de 2026
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Siena capota em batida com quatro carros na Saldanha Marinho

Por Ariane Jud e Pedro Baccelli | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Pedro Baccelli/GCN

Um acidente envolvendo quatro carros mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na tarde desta terça-feira, 13, no cruzamento das ruas Saldanha Marinho e Virgílio Pereira, próximo à avenida Antônio Barbosa Filho, em Franca. Com a colisão, um Fiat Siena verde capotou e atingiu outros dois veículos estacionados.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. As imagens mostram a motorista de um Jeep Renegade descendo a rua Saldanha Marinho. Ao avançar a sinalização de “Pare”, ela bateu no Siena, que trafegava pela rua Virgílio Pereira.

Com o impacto, o Siena capotou e atingiu um Volkswagen Polo vermelho e um Volkswagen Gol preto, que estavam estacionados.

Veículos ficaram danificados

O Fiat Siena ficou destruído, com danos no teto, nas portas e nas partes dianteira e traseira. O Volkswagen Gol teve a traseira destruída, enquanto o Polo e o Jeep Renegade apresentaram avarias na parte frontal.

O airbag do Jeep foi acionado no momento da colisão.

No local, o Corpo de Bombeiros espalhou serragem sobre a pista para evitar que o líquido derramado durante o acidente pudesse inflamar.

A motorista do Jeep recebeu atendimento médico e, posteriormente, retornou ao local para prestar esclarecimentos.

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