Um acidente envolvendo quatro carros mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na tarde desta terça-feira, 13, no cruzamento das ruas Saldanha Marinho e Virgílio Pereira, próximo à avenida Antônio Barbosa Filho, em Franca. Com a colisão, um Fiat Siena verde capotou e atingiu outros dois veículos estacionados.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. As imagens mostram a motorista de um Jeep Renegade descendo a rua Saldanha Marinho. Ao avançar a sinalização de “Pare”, ela bateu no Siena, que trafegava pela rua Virgílio Pereira.

Com o impacto, o Siena capotou e atingiu um Volkswagen Polo vermelho e um Volkswagen Gol preto, que estavam estacionados.

Veículos ficaram danificados