08 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA

Vítima de homicídio com picareta é velada nesta quinta em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Hevertom Talles/GCN | Reprodução
Gilberto Cesar Ferreira, de 47 anos, está sendo velado nesta quinta-feira, 8
Gilberto Cesar Ferreira, de 47 anos, está sendo velado nesta quinta-feira, 8

Gilberto Cesar Ferreira, de 47 anos, morto a golpes de picareta durante um homicídio registrado na manhã desta quarta-feira, 7, no bairro Chico Júlio, em Franca, está sendo velado nesta quinta-feira, 8.

As despedidas acontecem na sala 2 do Velório São Vicente. O sepultamento está previsto para as 13h, no Cemitério Santo Agostinho.

O serviço funerário é realizado pela Funerária Tedesco.

Como foi o crime

O próprio suspeito de cometer o homicídio, Vagner Domingos, de 52 anos, procurou a Delegacia Seccional de Franca na manhã desta quarta-feira e informou à Polícia Civil que havia matado um homem.

De acordo com as informações apuradas pela polícia, Gilberto e Vagner estavam em uma residência, na Rua Alberto Ferrante, durante a madrugada, consumindo bebidas alcoólicas, quando iniciaram uma discussão.

Durante o desentendimento, Vagner teria pegado uma picareta e golpeado Gilberto diversas vezes. A vítima morreu ainda no local.

Após o crime, o suspeito procurou a Polícia Civil e relatou o ocorrido. Investigadores seguiram com ele até a residência, onde encontraram Gilberto já sem vida.

Em depoimento preliminar aos investigadores, Vagner afirmou que Gilberto havia saído recentemente da prisão e que ele havia permitido que a vítima morasse na residência.

Ainda segundo o relato do suspeito, durante a discussão, Gilberto teria praticado uma agressão contra ele.

Vagner foi preso em flagrante por homicídio e permaneceu à disposição da Justiça.

Leia mais: Homem é morto com golpes de picareta durante discussão em Franca

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