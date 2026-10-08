Gilberto Cesar Ferreira, de 47 anos, morto a golpes de picareta durante um homicídio registrado na manhã desta quarta-feira, 7, no bairro Chico Júlio, em Franca, está sendo velado nesta quinta-feira, 8.

As despedidas acontecem na sala 2 do Velório São Vicente. O sepultamento está previsto para as 13h, no Cemitério Santo Agostinho.

O serviço funerário é realizado pela Funerária Tedesco.

Como foi o crime