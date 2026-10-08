Gilberto Cesar Ferreira, de 47 anos, morto a golpes de picareta durante um homicídio registrado na manhã desta quarta-feira, 7, no bairro Chico Júlio, em Franca, está sendo velado nesta quinta-feira, 8.
As despedidas acontecem na sala 2 do Velório São Vicente. O sepultamento está previsto para as 13h, no Cemitério Santo Agostinho.
O serviço funerário é realizado pela Funerária Tedesco.
Como foi o crime
O próprio suspeito de cometer o homicídio, Vagner Domingos, de 52 anos, procurou a Delegacia Seccional de Franca na manhã desta quarta-feira e informou à Polícia Civil que havia matado um homem.
De acordo com as informações apuradas pela polícia, Gilberto e Vagner estavam em uma residência, na Rua Alberto Ferrante, durante a madrugada, consumindo bebidas alcoólicas, quando iniciaram uma discussão.
Durante o desentendimento, Vagner teria pegado uma picareta e golpeado Gilberto diversas vezes. A vítima morreu ainda no local.
Após o crime, o suspeito procurou a Polícia Civil e relatou o ocorrido. Investigadores seguiram com ele até a residência, onde encontraram Gilberto já sem vida.
Em depoimento preliminar aos investigadores, Vagner afirmou que Gilberto havia saído recentemente da prisão e que ele havia permitido que a vítima morasse na residência.
Ainda segundo o relato do suspeito, durante a discussão, Gilberto teria praticado uma agressão contra ele.
Vagner foi preso em flagrante por homicídio e permaneceu à disposição da Justiça.
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