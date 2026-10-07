Um homem de 47 anos, que ainda não teve a identidade confirmada, foi morto com golpes de picareta durante uma discussão na madrugada desta quarta-feira, 7, no bairro Chico Júlio, região da Estação, em Franca.
O homem apontado como autor do homicídio, de 52 anos, procurou a Polícia Civil nesta manhã para comunicar o crime. Investigadores o acompanharam até o imóvel localizado na rua Alberto Ferrante, onde encontraram o corpo da vítima.
Segundo as informações apuradas no local, os dois homens estavam na residência durante a madrugada e consumiam bebidas alcoólicas quando tiveram uma discussão.
Durante o desentendimento, o homem de 52 anos teria pegado uma picareta e atingido a vítima. O homem de 47 anos morreu ainda no local.
O suspeito relatou aos policiais que havia permitido que a vítima morasse no imóvel recentemente, depois de ela deixar a cadeia.
Após comunicar o crime na Delegacia Seccional de Franca, o homem acompanhou os investigadores até a residência.
O imóvel permanece preservado pela polícia e aguarda a chegada da perícia técnica. O corpo também deverá ser removido por uma funerária.
Matéria em atualização.
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