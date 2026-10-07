Um homem de 47 anos, que ainda não teve a identidade confirmada, foi morto com golpes de picareta durante uma discussão na madrugada desta quarta-feira, 7, no bairro Chico Júlio, região da Estação, em Franca.

O homem apontado como autor do homicídio, de 52 anos, procurou a Polícia Civil nesta manhã para comunicar o crime. Investigadores o acompanharam até o imóvel localizado na rua Alberto Ferrante, onde encontraram o corpo da vítima.

Segundo as informações apuradas no local, os dois homens estavam na residência durante a madrugada e consumiam bebidas alcoólicas quando tiveram uma discussão.