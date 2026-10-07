A Polícia Civil identificou a vítima do homicídio registrado na madrugada desta quarta-feira, 7, no bairro Chico Júlio, na região da Estação, em Franca. Trata-se de Gilberto Cesar Ferreira, de 47 anos, morto após ser atingido por vários golpes de picareta dentro de uma residência.
O autor do crime também foi identificado. Segundo a polícia, Vagner Domingos, de 52 anos, confessou o homicídio e indicou aos investigadores o imóvel onde o corpo estava. Ele permaneceu preso.
O corpo de Gilberto foi removido após a conclusão dos trabalhos da perícia técnica e encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Franca. A expectativa é de que seja liberado nas próximas horas para velório e sepultamento.
Discussão terminou em homicídio
De acordo com as informações apuradas pela polícia, Gilberto e Vagner estavam na residência durante a madrugada consumindo bebidas alcoólicas quando iniciaram uma discussão.
Durante o desentendimento, Vagner teria se armado com uma picareta e golpeado a vítima diversas vezes. Gilberto morreu ainda no local.
Após o crime, o suspeito procurou a Polícia Civil para informar o ocorrido. Investigadores seguiram com ele até a residência, onde encontraram o corpo.
Investigação
A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, que agora apura a motivação e as circunstâncias do homicídio.
Vagner Domingos permaneceu à disposição da Justiça.
Leia mais:
Homem é morto com golpes de picareta durante discussão em Franca
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.