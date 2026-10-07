07 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem morto com picareta em Franca é identificado

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Hevertom Talles/GCN | Reprodução
Gilberto Cesar Ferreira, de 47 anos, foi golpeado com uma picareta por Vagner Domingos, de 52 anos
Gilberto Cesar Ferreira, de 47 anos, foi golpeado com uma picareta por Vagner Domingos, de 52 anos

A Polícia Civil identificou a vítima do homicídio registrado na madrugada desta quarta-feira, 7, no bairro Chico Júlio, na região da Estação, em Franca. Trata-se de Gilberto Cesar Ferreira, de 47 anos, morto após ser atingido por vários golpes de picareta dentro de uma residência.

O autor do crime também foi identificado. Segundo a polícia, Vagner Domingos, de 52 anos, confessou o homicídio e indicou aos investigadores o imóvel onde o corpo estava. Ele permaneceu preso.

O corpo de Gilberto foi removido após a conclusão dos trabalhos da perícia técnica e encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Franca. A expectativa é de que seja liberado nas próximas horas para velório e sepultamento.

Discussão terminou em homicídio

De acordo com as informações apuradas pela polícia, Gilberto e Vagner estavam na residência durante a madrugada consumindo bebidas alcoólicas quando iniciaram uma discussão.

Durante o desentendimento, Vagner teria se armado com uma picareta e golpeado a vítima diversas vezes. Gilberto morreu ainda no local.

Após o crime, o suspeito procurou a Polícia Civil para informar o ocorrido. Investigadores seguiram com ele até a residência, onde encontraram o corpo.

Investigação

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, que agora apura a motivação e as circunstâncias do homicídio.

Vagner Domingos permaneceu à disposição da Justiça.

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