A Polícia Civil identificou a vítima do homicídio registrado na madrugada desta quarta-feira, 7, no bairro Chico Júlio, na região da Estação, em Franca. Trata-se de Gilberto Cesar Ferreira, de 47 anos, morto após ser atingido por vários golpes de picareta dentro de uma residência.

O autor do crime também foi identificado. Segundo a polícia, Vagner Domingos, de 52 anos, confessou o homicídio e indicou aos investigadores o imóvel onde o corpo estava. Ele permaneceu preso.

O corpo de Gilberto foi removido após a conclusão dos trabalhos da perícia técnica e encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Franca. A expectativa é de que seja liberado nas próximas horas para velório e sepultamento.

Discussão terminou em homicídio