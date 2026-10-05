Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher de 61 anos foi atropelada por um carro na manhã desta segunda-feira, 5, no Centro de Franca. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas General Telles e Augusto Marques.
Leia mais: Mulher é atropelada durante travessia no Centro de Franca
Nas imagens, a mulher apareceu na calçada e chegou a esperar alguns carros passarem. Em seguida, ela começou a atravessar a rua Augusto Marques, quando foi atingida pelo veículo, que fazia uma conversão. Com a batida, a vítima foi lançada ao chão.
A mulher sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela foi levada ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz" para avaliação médica.
A motorista permaneceu no local e aguardou a chegada da Polícia Militar, que registrou a ocorrência.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.