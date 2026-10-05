05 de outubro de 2026
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SUSTO

Câmera filma atropelamento de mulher de 61 anos no Centro; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Pedestre prestes a ser atropelada em cruzamento no Centro de Franca
Pedestre prestes a ser atropelada em cruzamento no Centro de Franca

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher de 61 anos foi atropelada por um carro na manhã desta segunda-feira, 5, no Centro de Franca. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas General Telles e Augusto Marques.

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Nas imagens, a mulher apareceu na calçada e chegou a esperar alguns carros passarem. Em seguida, ela começou a atravessar a rua Augusto Marques, quando foi atingida pelo veículo, que fazia uma conversão. Com a batida, a vítima foi lançada ao chão.

A mulher sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela foi levada ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz" para avaliação médica.

A motorista permaneceu no local e aguardou a chegada da Polícia Militar, que registrou a ocorrência.

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