Uma mulher foi atropelada na manhã desta segunda-feira, 5, enquanto atravessava a rua no cruzamento da General Telles com a Augusto Marques, na região central de Franca.

Segundo as informações apuradas, o veículo seguia pela rua General Telles e, no momento em que o motorista fazia a conversão para acessar a rua Augusto Marques, atingiu a pedestre, que fazia a travessia.

Com o impacto, a mulher foi arremessada ao solo e sofreu escoriações. Ela também se queixava de dores pelo corpo.