05 de outubro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TRÂNSITO

Mulher é atropelada durante travessia no Centro de Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Hevertom Talles/GCN
Samu foi acionada para socorrer vítima de acidente
Samu foi acionada para socorrer vítima de acidente

Uma mulher foi atropelada na manhã desta segunda-feira, 5, enquanto atravessava a rua no cruzamento da General Telles com a Augusto Marques, na região central de Franca.

Segundo as informações apuradas, o veículo seguia pela rua General Telles e, no momento em que o motorista fazia a conversão para acessar a rua Augusto Marques, atingiu a pedestre, que fazia a travessia.

Com o impacto, a mulher foi arremessada ao solo e sofreu escoriações. Ela também se queixava de dores pelo corpo.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para prestar atendimento e preservar a área até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-socorro Municipal “Álvaro Azzuz” para avaliação médica.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários