Uma mulher foi atropelada na manhã desta segunda-feira, 5, enquanto atravessava a rua no cruzamento da General Telles com a Augusto Marques, na região central de Franca.
Segundo as informações apuradas, o veículo seguia pela rua General Telles e, no momento em que o motorista fazia a conversão para acessar a rua Augusto Marques, atingiu a pedestre, que fazia a travessia.
Com o impacto, a mulher foi arremessada ao solo e sofreu escoriações. Ela também se queixava de dores pelo corpo.
Equipes da Polícia Militar estiveram no local para prestar atendimento e preservar a área até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-socorro Municipal “Álvaro Azzuz” para avaliação médica.
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