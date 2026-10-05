Uma confusão que terminou em agressão foi registrada na noite de sábado, 3, em Pedregulho, após uma carreata relacionada às eleições. O episódio teria começado depois que um rapaz, que utilizava uma muleta, teria feito comentários em direção a uma jovem que estava acompanhada do namorado.
Segundo o relato de uma das mulheres que estava no local, a jovem dançava com o namorado quando o rapaz teria mexido com ela. O tio da jovem teria pedido que ele parasse.
Ainda conforme o relato, após a intervenção, o jovem teria jogado um copo de cerveja no rosto do homem, dando início à confusão.
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Agressão com a própria muleta
Imagens registradas durante o episódio mostram um dos jovens sendo agredido por outro homem, que teria utilizado a própria muleta para desferir golpes.
Após a agressão, o jovem teria ido até a casa da avó da jovem envolvida na confusão, onde permaneceu por alguns instantes.
O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias da confusão e das agressões registradas. Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas ao episódio.
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