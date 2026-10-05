05 de outubro de 2026
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AGRESSÃO COM MULETA

Jovem é filmado na porta de casa da vítima após pancadaria

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Jovens parados na porta da casa da avó da jovem envolvida na confusão
Jovens parados na porta da casa da avó da jovem envolvida na confusão

Uma confusão que terminou em agressão foi registrada na noite de sábado, 3, em Pedregulho, após uma carreata relacionada às eleições. O episódio teria começado depois que um rapaz, que utilizava uma muleta, teria feito comentários em direção a uma jovem que estava acompanhada do namorado.

Segundo o relato de uma das mulheres que estava no local, a jovem dançava com o namorado quando o rapaz teria mexido com ela. O tio da jovem teria pedido que ele parasse.

Ainda conforme o relato, após a intervenção, o jovem teria jogado um copo de cerveja no rosto do homem, dando início à confusão.

Leia mais:
'Pancadaria' marca véspera de eleições na praça de Pedregulho

Agressão com a própria muleta

Imagens registradas durante o episódio mostram um dos jovens sendo agredido por outro homem, que teria utilizado a própria muleta para desferir golpes.

Após a agressão, o jovem teria ido até a casa da avó da jovem envolvida na confusão, onde permaneceu por alguns instantes.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias da confusão e das agressões registradas. Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas ao episódio.

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