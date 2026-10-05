Uma confusão que terminou em agressão foi registrada na noite de sábado, 3, em Pedregulho, após uma carreata relacionada às eleições. O episódio teria começado depois que um rapaz, que utilizava uma muleta, teria feito comentários em direção a uma jovem que estava acompanhada do namorado.

Segundo o relato de uma das mulheres que estava no local, a jovem dançava com o namorado quando o rapaz teria mexido com ela. O tio da jovem teria pedido que ele parasse.

Ainda conforme o relato, após a intervenção, o jovem teria jogado um copo de cerveja no rosto do homem, dando início à confusão.