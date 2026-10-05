05 de outubro de 2026
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CONFUSÃO

'Pancadaria' marca véspera de eleições na praça de Pedregulho

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Confusão aconteceu na Praça Octávio Quércia, na praça central de Pedregulho, na noite do último sábado, 3
Confusão aconteceu na Praça Octávio Quércia, na praça central de Pedregulho, na noite do último sábado, 3

Um encontro entre apoiadores de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) terminou em briga generalizada na Praça Octávio Quércia, na região central de Pedregulho, na tarde do último sábado, 3. 

De acordo com relatos de moradores, a confusão teve início após o encontro de carreatas de apoio ao presidente Lula e ao candidato Flávio Bolsonaro. A confusão, desse modo, antecedeu o 1º turno das Eleições 2026. 

Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que a discussão se intensifica e um dos envolvidos agride um homem com uma muleta. Nas filmagens, é possível observar participantes vestindo camisas da seleção brasileira.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

A Polícia Militar não confirmou o acionamento para a ocorrência e, segundo os registros, nenhum boletim de ocorrência foi registrado até a publicação desta matéria.

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