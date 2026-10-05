Um encontro entre apoiadores de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) terminou em briga generalizada na Praça Octávio Quércia, na região central de Pedregulho, na tarde do último sábado, 3.
De acordo com relatos de moradores, a confusão teve início após o encontro de carreatas de apoio ao presidente Lula e ao candidato Flávio Bolsonaro. A confusão, desse modo, antecedeu o 1º turno das Eleições 2026.
Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que a discussão se intensifica e um dos envolvidos agride um homem com uma muleta. Nas filmagens, é possível observar participantes vestindo camisas da seleção brasileira.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.
A Polícia Militar não confirmou o acionamento para a ocorrência e, segundo os registros, nenhum boletim de ocorrência foi registrado até a publicação desta matéria.
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