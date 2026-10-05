Um encontro entre apoiadores de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) terminou em briga generalizada na Praça Octávio Quércia, na região central de Pedregulho, na tarde do último sábado, 3.

De acordo com relatos de moradores, a confusão teve início após o encontro de carreatas de apoio ao presidente Lula e ao candidato Flávio Bolsonaro. A confusão, desse modo, antecedeu o 1º turno das Eleições 2026.

Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que a discussão se intensifica e um dos envolvidos agride um homem com uma muleta. Nas filmagens, é possível observar participantes vestindo camisas da seleção brasileira.