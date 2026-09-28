Câmeras de segurança registraram a ação de dois homens durante o assalto ocorrido na noite de sábado, 26, no Jardim Riviera, na região Leste de Franca. As imagens mostram os suspeitos aguardando em uma motocicleta antes de abordarem um casal que havia saído de um estabelecimento. Durante a reação da vítima, um dos criminosos efetuou disparos contra o homem.
Criminosos aguardavam do outro lado da rua
No vídeo, os dois suspeitos aparecem parados em uma motocicleta, do outro lado da rua, enquanto aguardam a movimentação no local. Pouco depois, o casal chegou para entrar em um carro utilizado pelo homem para deixar o estabelecimento.
Nesse momento, os dois criminosos se aproximaram e anunciaram o assalto.
A vítima reagiu à abordagem e entrou em luta corporal com um dos assaltantes. Durante a reação, o homem conseguiu derrubar um dos criminosos que estava na motocicleta.
Segundo suspeito atira contra a vítima
Enquanto a vítima tentou conter um dos assaltantes, o segundo criminoso sacou uma arma e efetuou disparos contra o homem.
Após os tiros, os dois suspeitos conseguiram fugir do local utilizando a motocicleta.
A vítima foi atingida por dois disparos e recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O homem foi encaminhado consciente para a Santa Casa de Franca.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, que realizou buscas pelos autores.
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