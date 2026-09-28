Câmeras de segurança registraram a ação de dois homens durante o assalto ocorrido na noite de sábado, 26, no Jardim Riviera, na região Leste de Franca. As imagens mostram os suspeitos aguardando em uma motocicleta antes de abordarem um casal que havia saído de um estabelecimento. Durante a reação da vítima, um dos criminosos efetuou disparos contra o homem.

Criminosos aguardavam do outro lado da rua

No vídeo, os dois suspeitos aparecem parados em uma motocicleta, do outro lado da rua, enquanto aguardam a movimentação no local. Pouco depois, o casal chegou para entrar em um carro utilizado pelo homem para deixar o estabelecimento.

Nesse momento, os dois criminosos se aproximaram e anunciaram o assalto.