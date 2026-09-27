Um homem foi baleado durante um assalto na noite deste sábado, 26, no Jardim Riviera, na zona leste de Franca. A vítima foi atingida por dois disparos e socorrida consciente para a Santa Casa.
O crime aconteceu nas proximidades da avenida Adhemar Pereira de Barros. O homem havia saído de um bar e caminhava em direção ao próprio veículo, um Volkswagen Gol, que estava estacionado na rua Antônio Rosa.
Durante o trajeto, ele foi abordado por dois criminosos armados, que anunciaram o assalto. A vítima teria reagido e acabou sendo atingida pelos disparos.
Os assaltantes fugiram em uma motocicleta levando uma corrente de ouro que pertencia ao homem.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada à Santa Casa de Franca, consciente. As informações iniciais indicavam que o estado de saúde não era considerado grave.
A Polícia Militar esteve no endereço para registrar a ocorrência e iniciou buscas pelos autores do assalto.
Informações que possam ajudar na identificação dos criminosos podem ser comunicadas à Polícia Militar pelo telefone 190.
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