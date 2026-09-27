Um homem foi baleado durante um assalto na noite deste sábado, 26, no Jardim Riviera, na zona leste de Franca. A vítima foi atingida por dois disparos e socorrida consciente para a Santa Casa.

O crime aconteceu nas proximidades da avenida Adhemar Pereira de Barros. O homem havia saído de um bar e caminhava em direção ao próprio veículo, um Volkswagen Gol, que estava estacionado na rua Antônio Rosa.

Durante o trajeto, ele foi abordado por dois criminosos armados, que anunciaram o assalto. A vítima teria reagido e acabou sendo atingida pelos disparos.