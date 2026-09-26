A mulher de 38 anos que morreu na madrugada deste sábado, 26, no acesso ao Pesqueiro Santa Elisa, em Batatais, é Andresa Aparecida de Oliveira. A vítima dirigia um Peugeot 207, quando bateu num barranco e capotou, não resistindo aos ferimentos.

Consultora de vendas em uma concessionária de veículos em Batatais, Andresa deixa dois filhos, segundo o que registrou na biografia de seu perfil no Instagram. Também nas redes sociais, a concessionária publicou uma nota se despedindo da funcionária.

“Com profundo pesar, a Stilo Car lamenta o falecimento da nossa querida colaboradora Andresa Aparecida de Oliveira. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar essa difícil despedida. Andresa deixará saudades e será sempre lembrada pelo carinho, pela convivência e pelos momentos compartilhados conosco”, diz a publicação.