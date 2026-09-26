26 de setembro de 2026
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TRAGÉDIA

Mulher de 38 anos morre após carro capotar em estrada rural

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Corpo de Bombeiros de Batatais
O Peugeot 207, envolvido no acidente, após o capotamento que vitimou a mulher de 38 anos
O Peugeot 207, envolvido no acidente, após o capotamento que vitimou a mulher de 38 anos

Uma mulher de 38 anos morreu após o veículo Peugeot 207 que ela conduzia capotar, aparentemente após colidir contra um barranco, na madrugada deste sábado, 26, em uma estrada rural de Batatais, a 49,5 quilômetros de Franca.

O acidente aconteceu por volta da 0h05, no acesso ao Pesqueiro Santa Elisa, conhecido como Pesqueiro do Tiãozinho. A vítima estava inconsciente e em parada cardiorrespiratória quando recebeu atendimento.

A mulher apresentava ferimentos graves na face, cabeça e tórax, além de sangramento massivo. Após os procedimentos protocolares de primeiros socorros, o óbito foi constatado por uma médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Equipes do Corpo de Bombeiros de Batatais também foram acionadas para o atendimento.

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