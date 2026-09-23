Segundo o boletim de ocorrência, durante o atendimento, Lauany teria questionado a assistente social sobre a reprovação no exame criminológico e dito que gostaria de encontrá-la fora da penitenciária.

Lauany Viodres do Prado, de 30 anos, condenada pela morte da comerciante Núbia Ribeiro Duarte, de 21 anos, em 2017, voltou ao regime fechado após um episódio de ameaça contra uma assistente social dentro da Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto . O caso ocorreu durante uma avaliação criminológica que poderia subsidiar um pedido de progressão para o regime aberto.

“Quero propor para a senhora que, na saidinha, a senhora possa dar uma volta comigo e minha mãe. A gente poderia combinar de se encontrar fora daqui, para você me explicar por que só a assistente social nega meu laudo. Por que a senhora negou meu laudo? Eu falei com a minha mãe, e ela e eu queremos encontrar a senhora para conversar lá fora, na rua, durante a minha saidinha”, teria dito Lauany.

A assistente social registrou um boletim de ocorrência por ameaça. O caso também foi comunicado à direção da unidade prisional, que instaurou um procedimento disciplinar interno e encaminhou a situação à Justiça para análise das medidas que deveriam ser adotadas em relação à detenta.

Ao analisar o caso, o juiz Hélio Benedini Ravagnani, da Unidade Regional do Deecrim (Departamento Estadual de Execução Criminal) de Ribeirão Preto, determinou a regressão de Lauany para o regime fechado.

Decisão da Justiça