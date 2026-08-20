A Justiça negou o pedido de progressão para o regime aberto de Lauany Viodres do Prado, de 29 anos, condenada a 17 anos de prisão pela morte da comerciante Núbia Ribeiro, assassinada em Franca em setembro de 2017. A decisão foi tomada pelo Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) de Ribeirão Preto nesta terça-feira, 18.

Lauany está atualmente no regime semiaberto e já havia cumprido o requisito objetivo para pedir a progressão em 15 de agosto de 2025 e concluiu 72% da pena. Ela também possui atestado de bom comportamento carcerário. No entanto, o juiz entendeu que ela ainda não reúne condições subjetivas para avançar para um regime com menor vigilância.

O principal fundamento considerado pela Justiça foi o exame criminológico realizado pela equipe técnica da Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto, onde ela está presa desde20 de julho deste ano. No relatório social, elaborado após entrevista realizada com Lauany, foram apontadas omissões, inconsistências e contradições na versão apresentada por ela sobre o crime.