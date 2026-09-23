Uma vendedora de 26 anos foi agredida com um soco na cabeça enquanto caminhava para o trabalho na manhã desta quarta-feira, 23, nas proximidades da Praça Sabino Loureiro, na região da Estação, em Franca. Um homem em situação de rua, de 32 anos, foi detido pela Polícia Militar.
Segundo a PM, a mulher seguia pela rua quando passou próximo ao homem e foi atingida.
Uma testemunha percebeu a vítima chorando após a agressão e encontrou uma viatura da Polícia Militar nas proximidades. Os policiais foram informados sobre o ocorrido e abordaram o homem.
“Eu estava indo trabalhar, desviei um pouquinho dele, e ele me acertou sem mais nem menos, um soco perto do rosto, perto da orelha”, relatou a vendedora, após o registro da ocorrência.
A vítima e o homem foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o caso foi registrado como agressão.
Posteriormente, o homem precisou ser atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), devido a um surto psicótico.
Homem já havia sido detido em julho
O homem já havia sido detido em julho após entrar em uma clínica portando um simulacro de arma de fogo.
Na ocasião, segundo o registro daquele caso, ele carregava o objeto enrolado em um cobertor e escondido dentro de um saco de lixo.
A vítima desta quarta-feira afirmou que o homem já é conhecido na região.
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