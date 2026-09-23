Uma vendedora de 26 anos foi agredida com um soco na cabeça enquanto caminhava para o trabalho na manhã desta quarta-feira, 23, nas proximidades da Praça Sabino Loureiro, na região da Estação, em Franca. Um homem em situação de rua, de 32 anos, foi detido pela Polícia Militar.

Segundo a PM, a mulher seguia pela rua quando passou próximo ao homem e foi atingida.

Uma testemunha percebeu a vítima chorando após a agressão e encontrou uma viatura da Polícia Militar nas proximidades. Os policiais foram informados sobre o ocorrido e abordaram o homem.