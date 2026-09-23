23 de setembro de 2026
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ABSURDO

Morador de rua dá soco na cabeça de vendedora em Franca; VÍDEO

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Hevertom Talles/GCN
Após agressão, morador de rua surtou e foi socorrido pelo Samu para receber atendimento médico
Após agressão, morador de rua surtou e foi socorrido pelo Samu para receber atendimento médico

Uma vendedora de 26 anos foi agredida com um soco na cabeça enquanto caminhava para o trabalho na manhã desta quarta-feira, 23, nas proximidades da Praça Sabino Loureiro, na região da Estação, em Franca. Um homem em situação de rua, de 32 anos, foi detido pela Polícia Militar.

Segundo a PM, a mulher seguia pela rua quando passou próximo ao homem e foi atingida.

Uma testemunha percebeu a vítima chorando após a agressão e encontrou uma viatura da Polícia Militar nas proximidades. Os policiais foram informados sobre o ocorrido e abordaram o homem.

“Eu estava indo trabalhar, desviei um pouquinho dele, e ele me acertou sem mais nem menos, um soco perto do rosto, perto da orelha”, relatou a vendedora, após o registro da ocorrência.

A vítima e o homem foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o caso foi registrado como agressão.

Posteriormente, o homem precisou ser atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), devido a um surto psicótico.

Homem já havia sido detido em julho

O homem já havia sido detido em julho após entrar em uma clínica portando um simulacro de arma de fogo.

Na ocasião, segundo o registro daquele caso, ele carregava o objeto enrolado em um cobertor e escondido dentro de um saco de lixo.

A vítima desta quarta-feira afirmou que o homem já é conhecido na região.

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