Uma equipe do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) impediu um possível roubo a uma clínica no bairro São José, em Franca, na manhã desta segunda-feira, 27, após abordar um homem que entrou no estabelecimento portando um simulacro de arma de fogo. O suspeito foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde prestou depoimento e foi liberado.

Suspeito foi localizado durante patrulhamento

Durante patrulhamento de ações especiais, a equipe formada pelo cabo Vinícius, soldado Mazzaron e soldado Serapião recebeu a informação de que um andarilho caminhava pela via com uma arma de fogo enrolada em um cobertor, dentro de um saco de lixo.

Com as características do suspeito, os policiais iniciaram buscas e localizaram o homem na rua Saldanha Marinho.

Objeto era um simulacro