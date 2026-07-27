Uma equipe do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) impediu um possível roubo a uma clínica no bairro São José, em Franca, na manhã desta segunda-feira, 27, após abordar um homem que entrou no estabelecimento portando um simulacro de arma de fogo. O suspeito foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde prestou depoimento e foi liberado.
Suspeito foi localizado durante patrulhamento
Durante patrulhamento de ações especiais, a equipe formada pelo cabo Vinícius, soldado Mazzaron e soldado Serapião recebeu a informação de que um andarilho caminhava pela via com uma arma de fogo enrolada em um cobertor, dentro de um saco de lixo.
Com as características do suspeito, os policiais iniciaram buscas e localizaram o homem na rua Saldanha Marinho.
Objeto era um simulacro
Ao perceber que seria abordado, o homem passou a portar a suposta arma na mão direita e entrou na clínica. Os policiais realizaram a abordagem e, durante a revista pessoal, constataram que o objeto era um simulacro de arma de fogo.
No saco plástico e com o abordado, nada de ilícito foi encontrado.
Questionado, o homem afirmou que havia encontrado o simulacro em um lixo próximo à Santa Casa e que o pegou para desmontá-lo.
Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde foi registrado boletim de ocorrência por apreensão de objeto. Após ser ouvido pela autoridade policial, o homem foi liberado.
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