O presidente da Câmara Municipal de Franca, Fransérgio Garcia (PL), afirmou nesta terça-feira, 22, que a cidade tem “totais condições” de eleger um deputado federal, após um hiato de cerca de 20 anos, e ampliar a representação regional na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Atualmente, Franca conta com dois representantes na Assembleia: a Delegada Graciela (PL), que busca a reeleição, e o Guilherme Cortez (PSOL), que tenta uma vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).

“Franca, eu repito: tem totais condições de fazer mais cadeiras na Alesp e fazer, no mínimo, um deputado federal”, disse Fransérgio durante a sessão ordinária.

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