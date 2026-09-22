O presidente da Câmara Municipal de Franca, Fransérgio Garcia (PL), afirmou nesta terça-feira, 22, que a cidade tem “totais condições” de eleger um deputado federal, após um hiato de cerca de 20 anos, e ampliar a representação regional na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).
Atualmente, Franca conta com dois representantes na Assembleia: a Delegada Graciela (PL), que busca a reeleição, e o Guilherme Cortez (PSOL), que tenta uma vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).
“Franca, eu repito: tem totais condições de fazer mais cadeiras na Alesp e fazer, no mínimo, um deputado federal”, disse Fransérgio durante a sessão ordinária.
Franca Tem Voz
A defesa de uma maior representação política regional está ligada à proposta da campanha Franca Tem Voz, que busca conscientizar a população sobre a importância do voto em candidatos locais nas esferas estadual e federal.
Durante o discurso, Fransérgio também elogiou o jornalista Corrêa Neves Jr., responsável por conduzir uma série de entrevistas com candidatos de Franca aos cargos de deputado estadual e federal.
“Estamos tendo a oportunidade de conhecer esses projetos. O jornalista Corrêa Neves Jr., a quem eu cumprimento pelo trabalho de colocar uma sabatina para que todos os candidatos apresentem os seus projetos”, afirmou.
As sabatinas são publicadas diariamente, de segunda a sexta-feira, no Portal GCN/Sampi. As gravações completas são transmitidas pela Rádio Difusora e disponibilizadas no YouTube. O conteúdo também é divulgado por meio de matérias e dos principais cortes nas redes sociais.
“Temos a oportunidade agora de acompanhar pelas redes sociais, tanto pela Difusora quanto pelo GCN. Eu venho acompanhando todos os candidatos a deputado federal e estadual da região de Franca. Assistam”, disse Fransérgio.
A campanha “Franca Tem Voz” foi idealizada por Corrêa Neves em parceria com a Acif, Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, com apoio de entidades como CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete e Magazine Luiza, entre outras.
Desafio do eleitorado
A ampliação da representação política também depende da participação do eleitorado. Em 2022, na última eleição geral, 75.595 eleitores de Franca não registraram um voto válido para deputado federal, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Desse total, 52.855 não compareceram às urnas (abstenções), enquanto 13.645 votaram em branco e 8.095 anularam o voto.
Naquele ano, Franca tinha 247.349 eleitores aptos a votar. Assim, 30,55% do eleitorado não registrou um voto válido para deputado federal. Já em 2026, conforme o Tribunal, há 241.708 eleitores aptos na cidade.
“O francano que é trabalhador, é empreendedor e que levanta todos os dias cedo, precisa exercer esse direito. Eu faço um apelo para a cidade de Franca que vote”, afirmou o presidente da Câmara.
Pelizaro critica prefeito
Também durante a sessão desta terça-feira, o vereador Gilson Pelizaro (PT) criticou o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) após o chefe do Executivo afirmar que Franca pode ter perdido a oportunidade de trazer uma unidade do Instituto Federal junto ao Governo Federal por falta de representação política em Brasília.
Durante o discurso, Pelizaro resgatou uma fala do ex-deputado federal Dr. Ubiali, feita em 2013, na Câmara dos Deputados. Na ocasião, Ubiali afirmou que realizava os trâmites para trazer o Instituto Federal para Franca, mas encontrava resistência do prefeito Alexandre, que estava em seu primeiro mandato.
Pelizaro afirmou que, se Alexandre tivesse colaborado naquele momento, Franca já poderia ter a unidade. O vereador também disse que os trâmites estão em ordem e que o Instituto Federal ainda não foi anunciado em Franca por se tratar de período eleitoral.
Por fim, Pelizaro afirmou que o prefeito utiliza a situação para pedir votos para sua mulher, a primeira-dama Cynthia Milhim (MDB), candidata a deputada federal.
Leia mais: Alexandre: Franca pode perder IF por falta de força em Brasília
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