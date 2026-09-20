O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), afirmou que o município pode ter perdido a implantação de um Instituto Técnico Federal por não contar com um deputado federal para defender o projeto. A declaração foi feita durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., na Rádio Difusora, na quinta-feira, 17.

Alexandre citou o caso ao defender que Franca eleja representantes comprometidos com as demandas do município. Segundo ele, a falta de parlamentares para defender a cidade na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), pode fazer com que investimentos e projetos sejam destinados a outras regiões do Estado de São Paulo.

“Parece que nós perdemos (o Instituto Técnico Federal), porque não tínhamos um deputado para brigar pela gente, e mandaram para outra região do Estado de São Paulo”, afirmou.

Representatividade política