O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), afirmou que o município pode ter perdido a implantação de um Instituto Técnico Federal por não contar com um deputado federal para defender o projeto. A declaração foi feita durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., na Rádio Difusora, na quinta-feira, 17.
Alexandre citou o caso ao defender que Franca eleja representantes comprometidos com as demandas do município. Segundo ele, a falta de parlamentares para defender a cidade na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), pode fazer com que investimentos e projetos sejam destinados a outras regiões do Estado de São Paulo.
“Parece que nós perdemos (o Instituto Técnico Federal), porque não tínhamos um deputado para brigar pela gente, e mandaram para outra região do Estado de São Paulo”, afirmou.
Representatividade política
Para o prefeito, a escolha dos deputados nas eleições deve levar em consideração o que eles podem oferecer para Franca e região na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e no Congresso Nacional. Ele também pediu que os eleitores participem da votação, mesmo diante do descontentamento com a política.
“Vai lá, vai votar, escolha uma delas, uma candidata a deputada estadual e uma candidata a deputada federal. Escolha. (…) Faz isso pela cidade, faz isso pela sua família, faz isso pela sua região, para que a gente possa ter candidatos, para que a gente possa ter representatividade política no processo.”
O prefeito tem reforçado a importância de Franca eleger deputados federais, o que não acontece desde 2006, e de fortalecer a bancada na Assembleia Legislativa. Na opinião do prefeito, o momento favorece candidaturas femininas. Ele disse acreditar que, se houver união dos eleitores em torno da necessidade de garantir representação de Franca no Congresso e na Alesp, são grandes as chances de a região ser representada por três mulheres – uma em Brasília e duas em São Paulo.
Apesar de sua avaliação sobre a força das candidaturas femininas, o prefeito insistiu que o mais importante é que os eleitores votem em candidatos de Franca e região. “Temos candidatos diversos, de todos os perfis. Algum deles se encaixa dentro dos valores do eleitor. O importante é que os eleitores pesquisem, vejam qual reflete suas convicções e votem em um deles”, disse.
Relembre o caso
A possibilidade da instalação de um Instituto Técnico Federal em Franca foi anunciada por Alexandre em julho de 2025. Na ocasião, o prédio da antiga Unesp (Universidade Estadual de São Paulo), localizado no Centro da cidade e desativado há cerca de cinco anos, foi apresentado como possível sede do projeto.
A confirmação ainda dependia de análises técnicas e de decisões do governo federal.
Em fevereiro de 2026, a Prefeitura informou que assumiria a segurança do prédio, que deveria abrigar o instituto. A proposta previa a oferta de qualificação profissional, incluindo áreas de engenharia e tecnologia.
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