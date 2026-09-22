22 de setembro de 2026
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FIM DAS BUSCAS

Bombeiros encontram corpo de segundo pescador no rio Grande

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Alcides Galdino, que foi encontrado morto nesta segunda-feira, 21; e Valtrudes Pedro, que foi encontrado nesta terça-feira, 21
Alcides Galdino, que foi encontrado morto nesta segunda-feira, 21; e Valtrudes Pedro, que foi encontrado nesta terça-feira, 21

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais localizou, no final da manhã desta terça-feira, 22, o corpo do segundo pescador que estava desaparecido no rio Grande, na região da divisa entre São Paulo e Minas Gerais.

A vítima foi identificada como Valtrudes Pedro da Silva, de 76 anos. Ele estava desaparecido desde sábado, 19, quando saiu para pescar com o amigo Alcides Galdino Barbosa, de 64 anos, morador de Igarapava.

O corpo de Alcides havia sido encontrado pelos bombeiros na segunda-feira, 21.

Os dois amigos desapareceram durante uma pescaria na região do Distrito da Baixa, em Uberaba (MG). O município mineiro faz divisa com Igarapava pelo rio Grande.

Segundo corpo estava próximo do primeiro

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares e pessoas que auxiliavam nas buscas com embarcações civis manejavam a vegetação na superfície do rio, nas proximidades do ponto onde o primeiro corpo havia sido localizado, quando encontraram Valtrudes.

A perícia foi acionada para realizar os trabalhos necessários no local.

Com a localização do segundo pescador, foram encerradas as buscas pelos dois amigos desaparecidos.

Leia mais:
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