O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais localizou, no final da manhã desta terça-feira, 22, o corpo do segundo pescador que estava desaparecido no rio Grande, na região da divisa entre São Paulo e Minas Gerais.

A vítima foi identificada como Valtrudes Pedro da Silva, de 76 anos. Ele estava desaparecido desde sábado, 19, quando saiu para pescar com o amigo Alcides Galdino Barbosa, de 64 anos, morador de Igarapava.

O corpo de Alcides havia sido encontrado pelos bombeiros na segunda-feira, 21.