O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais localizou, no final da manhã desta terça-feira, 22, o corpo do segundo pescador que estava desaparecido no rio Grande, na região da divisa entre São Paulo e Minas Gerais.
A vítima foi identificada como Valtrudes Pedro da Silva, de 76 anos. Ele estava desaparecido desde sábado, 19, quando saiu para pescar com o amigo Alcides Galdino Barbosa, de 64 anos, morador de Igarapava.
O corpo de Alcides havia sido encontrado pelos bombeiros na segunda-feira, 21.
Os dois amigos desapareceram durante uma pescaria na região do Distrito da Baixa, em Uberaba (MG). O município mineiro faz divisa com Igarapava pelo rio Grande.
Segundo corpo estava próximo do primeiro
Segundo o Corpo de Bombeiros, militares e pessoas que auxiliavam nas buscas com embarcações civis manejavam a vegetação na superfície do rio, nas proximidades do ponto onde o primeiro corpo havia sido localizado, quando encontraram Valtrudes.
A perícia foi acionada para realizar os trabalhos necessários no local.
Com a localização do segundo pescador, foram encerradas as buscas pelos dois amigos desaparecidos.
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