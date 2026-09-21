O corpo de Alcides Galdino Barbosa, de 64 anos, morador de Igarapava, a 85 km de Franca, foi encontrado no fim da manhã desta segunda-feira, 21, no Rio Grande, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Ele havia saído de barco para pescar com o amigo Valtrudes Pedro da Silva, de 76 anos, no sábado, 19. A embarcação em que os dois estavam ainda não foi localizada, e as buscas pelo outro pescador continuam.
Alcides e Valtrudes saíram por volta das 9h de sábado para pescar na região do Distrito da Baixa, em Uberaba (MG). O município faz divisa com Igarapava pelo Rio Grande.
Segundo familiares, os dois eram amigos e pescavam juntos havia mais de 40 anos. A relação entre as famílias também é próxima: a filha de Valtrudes é casada com o filho de Alcides.
A família contou que os dois costumavam permanecer cerca de quatro horas no rio. No sábado, eles avisaram que retornariam para almoçar, mas não voltaram. A embarcação usada na pescaria também não havia sido localizada até a manhã desta segunda-feira.
Buscas
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foi acionado na noite de sábado e iniciou as buscas. As equipes utilizam embarcações e drones para tentar localizar Valtrudes e a embarcação.
Segundo o 8º BBM (Batalhão de Bombeiros Militar), nenhuma testemunha relatou ter visto o barco afundar. Também não foram encontrados vestígios, como boias ou tanques de combustível, que pudessem indicar o ponto exato do desaparecimento.
Os militares concentram as buscas nas áreas onde os dois costumavam pescar, principalmente em locais com ceva de peixes. Moradores disseram aos bombeiros que um dos pescadores conhece bem a região e tem cerca de 30 anos de experiência no local.
A área de buscas é extensa, o que dificulta a localização. As equipes continuam procurando por Valtrudes e pela embarcação.
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