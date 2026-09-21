O corpo de Alcides Galdino Barbosa, de 64 anos, morador de Igarapava, a 85 km de Franca, foi encontrado no fim da manhã desta segunda-feira, 21, no Rio Grande, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Ele havia saído de barco para pescar com o amigo Valtrudes Pedro da Silva, de 76 anos, no sábado, 19. A embarcação em que os dois estavam ainda não foi localizada, e as buscas pelo outro pescador continuam.

Alcides e Valtrudes saíram por volta das 9h de sábado para pescar na região do Distrito da Baixa, em Uberaba (MG). O município faz divisa com Igarapava pelo Rio Grande.

Segundo familiares, os dois eram amigos e pescavam juntos havia mais de 40 anos. A relação entre as famílias também é próxima: a filha de Valtrudes é casada com o filho de Alcides.