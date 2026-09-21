21 de setembro de 2026
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Jovem é roubada e sofre abuso a caminho da escola em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Vítima chegando ao ponto de ônibus, no Jardim Califórnia, antes de ser atacada por um trio de criminosos
Vítima chegando ao ponto de ônibus, no Jardim Califórnia, antes de ser atacada por um trio de criminosos

Uma jovem de 18 anos foi vítima de roubo e violência sexual enquanto aguardava o ônibus para ir à escola, no Jardim Califórnia, em Franca. Ela foi ouvida na CPJ (Central de Polícia Judiciária) nesta segunda-feira, 21, e concedeu entrevista à reportagem.

O crime aconteceu na manhã de 10 de agosto, por volta das 5h40, em um ponto de ônibus na rua Corifeu de Azevedo Marques, próximo à Thalidu Modas, no Jardim Califórnia. Na ocasião, a jovem esperava o transporte para ir à E.E. "Torquato Caleiro", no Centro da cidade. Segundo ela, após o ocorrido, não teve forças para registrar o boletim de ocorrência no mesmo dia.

Abordagem

Segundo o relato da vítima, três homens se aproximaram e ordenaram que ela entregasse seus pertences e permanecesse em silêncio. Um deles teria apontado uma faca em sua direção, enquanto os outros exigiam que ela entregasse os objetos.

Os criminosos levaram a mochila, um celular Samsung, um cartão de alimentação, correntes de prata e um uniforme do supermercado onde a jovem trabalha.

“Esses três caras vieram, juntaram-se ao meu lado, os dois em pé. Enquanto os dois estavam pedindo as minhas coisas, ele falou para eu dar tudo e não gritar”, disse a vítima.

Jovem relata violência sexual

Enquanto dois dos suspeitos exigiam os objetos, a jovem afirma que o terceiro homem passou a mão em suas partes íntimas.

Em entrevista, ela contou que ficou ainda mais assustada porque já havia sido vítima de abuso anteriormente. “Eu pensei que eles iam me levar e abusar de mim, porque eu já fui abusada e eu não quero passar por isso de novo”, declarou.

Medo de passar novamente pela situação

A jovem relatou que o episódio aumentou o medo de voltar a passar por uma situação semelhante e afirmou que teme ser abusada novamente.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. 

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