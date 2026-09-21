Uma jovem de 18 anos foi vítima de roubo e violência sexual enquanto aguardava o ônibus para ir à escola, no Jardim Califórnia, em Franca. Ela foi ouvida na CPJ (Central de Polícia Judiciária) nesta segunda-feira, 21, e concedeu entrevista à reportagem.

O crime aconteceu na manhã de 10 de agosto, por volta das 5h40, em um ponto de ônibus na rua Corifeu de Azevedo Marques, próximo à Thalidu Modas, no Jardim Califórnia. Na ocasião, a jovem esperava o transporte para ir à E.E. "Torquato Caleiro", no Centro da cidade. Segundo ela, após o ocorrido, não teve forças para registrar o boletim de ocorrência no mesmo dia.

Abordagem

Segundo o relato da vítima, três homens se aproximaram e ordenaram que ela entregasse seus pertences e permanecesse em silêncio. Um deles teria apontado uma faca em sua direção, enquanto os outros exigiam que ela entregasse os objetos.