Uma jovem de 18 anos foi vítima de roubo e violência sexual enquanto aguardava o ônibus para ir à escola, no Jardim Califórnia, em Franca. Ela foi ouvida na CPJ (Central de Polícia Judiciária) nesta segunda-feira, 21, e concedeu entrevista à reportagem.
O crime aconteceu na manhã de 10 de agosto, por volta das 5h40, em um ponto de ônibus na rua Corifeu de Azevedo Marques, próximo à Thalidu Modas, no Jardim Califórnia. Na ocasião, a jovem esperava o transporte para ir à E.E. "Torquato Caleiro", no Centro da cidade. Segundo ela, após o ocorrido, não teve forças para registrar o boletim de ocorrência no mesmo dia.
Abordagem
Segundo o relato da vítima, três homens se aproximaram e ordenaram que ela entregasse seus pertences e permanecesse em silêncio. Um deles teria apontado uma faca em sua direção, enquanto os outros exigiam que ela entregasse os objetos.
Os criminosos levaram a mochila, um celular Samsung, um cartão de alimentação, correntes de prata e um uniforme do supermercado onde a jovem trabalha.
“Esses três caras vieram, juntaram-se ao meu lado, os dois em pé. Enquanto os dois estavam pedindo as minhas coisas, ele falou para eu dar tudo e não gritar”, disse a vítima.
Jovem relata violência sexual
Enquanto dois dos suspeitos exigiam os objetos, a jovem afirma que o terceiro homem passou a mão em suas partes íntimas.
Em entrevista, ela contou que ficou ainda mais assustada porque já havia sido vítima de abuso anteriormente. “Eu pensei que eles iam me levar e abusar de mim, porque eu já fui abusada e eu não quero passar por isso de novo”, declarou.
Medo de passar novamente pela situação
A jovem relatou que o episódio aumentou o medo de voltar a passar por uma situação semelhante e afirmou que teme ser abusada novamente.
O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.