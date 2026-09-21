21 de setembro de 2026
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Vídeo mostra momento em que Gol começa a pegar fogo no Centro

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Gol pegando fogo na rua Dr. Júlio Cardoso, no Centro de Franca
Gol pegando fogo na rua Dr. Júlio Cardoso, no Centro de Franca

Um vídeo registrado na noite de sábado, 19, mostra o momento em que um Volkswagen Gol começa a pegar fogo na rua Dr. Júlio Cardoso, no Centro de Franca. O princípio de incêndio ocorreu por volta das 22h44 e foi controlado com extintores por garçons e moradores das proximidades.

Nas imagens, é possível acompanhar o início das chamas e a movimentação no local logo após o fogo surgir no veículo.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O carro era ocupado por uma pessoa.

O Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado. As causas do princípio de incêndio não foram divulgadas.

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