Um vídeo registrado na noite de sábado, 19, mostra o momento em que um Volkswagen Gol começa a pegar fogo na rua Dr. Júlio Cardoso, no Centro de Franca. O princípio de incêndio ocorreu por volta das 22h44 e foi controlado com extintores por garçons e moradores das proximidades.
Nas imagens, é possível acompanhar o início das chamas e a movimentação no local logo após o fogo surgir no veículo.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O carro era ocupado por uma pessoa.
O Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado. As causas do princípio de incêndio não foram divulgadas.
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