20 de setembro de 2026
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SUSTO

Carro tem princípio de incêndio no Centro de Franca; VEJA

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Cortina de pó branco em torno do Volkswagen Gol no Centro de Franca
Cortina de pó branco em torno do Volkswagen Gol no Centro de Franca

Um Volkswagen Gol de passeio teve um princípio de incêndio na noite desse sábado, 19, na rua Dr. Júlio Cardoso, no Centro de Franca. O veículo começou a pegar fogo por volta das 22h44, antes do semáforo com a rua Saldanha Marinho.

Segundo uma testemunha, garçons e moradores das proximidades ajudaram a controlar as chamas com extintores. O Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado.

Vídeo registrado no local mostra uma grande cortina de pó branco formada após o uso dos extintores para conter o fogo.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O carro era ocupado por uma pessoa.

As causas do princípio de incêndio não foram divulgadas.

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