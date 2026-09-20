Um Volkswagen Gol de passeio teve um princípio de incêndio na noite desse sábado, 19, na rua Dr. Júlio Cardoso, no Centro de Franca. O veículo começou a pegar fogo por volta das 22h44, antes do semáforo com a rua Saldanha Marinho.

Segundo uma testemunha, garçons e moradores das proximidades ajudaram a controlar as chamas com extintores. O Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado.

Vídeo registrado no local mostra uma grande cortina de pó branco formada após o uso dos extintores para conter o fogo.