Um Volkswagen Gol de passeio teve um princípio de incêndio na noite desse sábado, 19, na rua Dr. Júlio Cardoso, no Centro de Franca. O veículo começou a pegar fogo por volta das 22h44, antes do semáforo com a rua Saldanha Marinho.
Segundo uma testemunha, garçons e moradores das proximidades ajudaram a controlar as chamas com extintores. O Corpo de Bombeiros não precisou ser acionado.
Vídeo registrado no local mostra uma grande cortina de pó branco formada após o uso dos extintores para conter o fogo.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O carro era ocupado por uma pessoa.
As causas do princípio de incêndio não foram divulgadas.
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