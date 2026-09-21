Um adolescente de 14 anos foi apreendido nesta segunda-feira, 21, em Franca, após a Justiça expedir um mandado relacionado a uma ocorrência de estupro de vulnerável registrada em 2024.

O caso teria ocorrido em uma instituição de acolhimento de Franca. O adolescente tinha 12 anos na época dos fatos. A vítima, então com 15 anos, também estava acolhida no local e possui deficiência intelectual.

Segundo as informações da ocorrência, o possível abuso foi denunciado por uma funcionária da instituição, que comunicou o caso às autoridades.