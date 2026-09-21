Um adolescente de 14 anos foi apreendido nesta segunda-feira, 21, em Franca, após a Justiça expedir um mandado relacionado a uma ocorrência de estupro de vulnerável registrada em 2024.
O caso teria ocorrido em uma instituição de acolhimento de Franca. O adolescente tinha 12 anos na época dos fatos. A vítima, então com 15 anos, também estava acolhida no local e possui deficiência intelectual.
Segundo as informações da ocorrência, o possível abuso foi denunciado por uma funcionária da instituição, que comunicou o caso às autoridades.
O adolescente estava acolhido no local à época porque a mãe havia perdido sua guarda.
Mandado cumprido nesta segunda
O mandado judicial foi expedido nesta segunda-feira e cumprido em uma residência na zona oeste de Franca, onde o adolescente, atualmente com 14 anos, estava na casa de um familiar.
Após a apreensão, ele foi encaminhado às autoridades competentes e permaneceu à disposição da Justiça.
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