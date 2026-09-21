O Franca Basquete apresentou nesta segunda-feira, 21, o armador Vitinho, de 22 anos, para a sequência da temporada. O jogador, que estava no Paulistano, já havia acertado com o clube francano, mas teve o nome mantido em sigilo durante a apresentação do elenco para o Campeonato Paulista. Ele já participou dos treinamentos da equipe.
Vitinho foi uma das revelações da última edição do NBB (Novo Basquete Brasil), com médias de 12 pontos, 4,5 assistências e 3,7 rebotes por partida. O armador foi eleito o Destaque Jovem da competição nacional.
Estreia no NBB
A estreia de Vitinho pelo Franca será somente no NBB 2026/27. O período de inscrições para a reta final do Campeonato Paulista, que está na fase semifinal, já foi encerrado.
“Estou muito feliz e animado. Infelizmente não vou poder ajudar o time nesse Paulista, mas vou estrear no NBB e ansioso para os próximos desafios”, disse o atleta.
O técnico Helinho Garcia destacou o repertório técnico do armador e afirmou que o período sem jogos pelo Paulista será aproveitado para aprimorar aspectos técnicos e táticos. “Além de excelente jogador, com repertório técnico importante, ele chega um pouco antes do NBB. Com isso, ele vai poder ir ganhando conhecimento da parte tática, conhecimento da equipe e isso, naturalmente, vai ganhando confiança para que possa ter uma grande estreia no NBB”, afirmou o comandante.
Franca ainda aguarda dois reforços
O clube ainda aguarda a apresentação de mais dois reforços para completar o elenco: o ala-armador Gui Deodato, que estava no basquete mexicano, e o ala norte-americano Jordan Williams, que disputou a Liga Uruguaia pelo Aguada.
Williams está nos Estados Unidos resolvendo problemas pessoais, segundo o clube.
Semifinais do Paulista
O Franca enfrentará o Paulistano nas semifinais do Campeonato Paulista, em uma série melhor de cinco jogos. O primeiro confronto será nesta terça-feira, 22, às 20h, no ginásio "Pedrocão".
Os jogos 2 e 3 estão marcados para os dias 27, às 14h, e 29, às 20h, no ginásio "Professor Hugo Ramos", em Mogi das Cruzes. Se necessário, a série retorna para Franca.
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