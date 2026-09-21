O Franca Basquete apresentou nesta segunda-feira, 21, o armador Vitinho, de 22 anos, para a sequência da temporada. O jogador, que estava no Paulistano, já havia acertado com o clube francano, mas teve o nome mantido em sigilo durante a apresentação do elenco para o Campeonato Paulista. Ele já participou dos treinamentos da equipe.

Vitinho foi uma das revelações da última edição do NBB (Novo Basquete Brasil), com médias de 12 pontos, 4,5 assistências e 3,7 rebotes por partida. O armador foi eleito o Destaque Jovem da competição nacional.

Estreia no NBB

A estreia de Vitinho pelo Franca será somente no NBB 2026/27. O período de inscrições para a reta final do Campeonato Paulista, que está na fase semifinal, já foi encerrado.