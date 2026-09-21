O Emprega Franca está com 203 vagas de emprego disponíveis em Franca. As oportunidades estão distribuídas em 38 anúncios e contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade, do ensino fundamental ao superior incompleto.
O maior número de vagas é para agente de relacionamento, com 100 oportunidades. Para concorrer, é necessário ter ensino médio incompleto, mas não é exigida experiência.
O salário informado é de R$ 1.729, além de benefícios como assistência médica e odontológica, cesta básica, vale-transporte e seguro de vida.
Os contratados atuarão no atendimento ao cliente por telefone, redes sociais, e-mail e Reclame Aqui, além de atividades de pós-venda, registro de protocolos, esclarecimento de dúvidas e busca de soluções para problemas. A jornada prevê trabalho nos períodos da manhã e da tarde.
Para essas 100 vagas, a inscrição é exclusivamente presencial no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Os interessados devem comparecer à Rodoviária de Franca, ao lado do estacionamento, na rua Prof. Laerte Barbosa Cintra, com documentos e currículo impresso.
50 vagas para vendedor
Outra função com grande número de oportunidades é a de vendedor interno, com 50 vagas. É exigido ensino médio completo e a candidatura também deve ser feita presencialmente no PAT.
Há ainda 10 vagas para operador comercial de caixa, três para ajudante de marcenaria, três para fiscal de loja e três para operador de loja.
Também são oferecidas oportunidades para garçom, operador de caixa, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, estoquista, funileiro, gerente de restaurante, manipulador de alimentos, social media, designer gráfico, motorista de ônibus, mecânico e tapeceiro, entre outras funções.
Confira algumas das vagas
- Agente de relacionamento - 100 vagas
- Vendedor interno - 50 vagas
- Operador comercial de caixa - 10 vagas
- Ajudante de marcenaria - 3 vagas
- Fiscal de loja - 3 vagas
- Operador de loja - 3 vagas
- Motorista de ônibus - 3 vagas, em diferentes anúncios
- Garçom - 2 vagas
- Operador de caixa - 2 vagas
- Mecânico - 2 vagas, em diferentes anúncios
- Auxiliar administrativo - 1 vaga
- Auxiliar de almoxarifado - 1 vaga
- Social media - 1 vaga
- Designer gráfico - 1 vaga
Entre as oportunidades que exigem ensino fundamental estão atendente, atendente de padaria, auxiliar de limpeza, chanfrador e operador de caixa. Também existem vagas para candidatos com ensino médio completo ou incompleto e ensino superior incompleto.
Como se candidatar
A forma de inscrição varia conforme a vaga. Algumas permitem candidatura on-line pelo Emprega Franca, enquanto outras exigem comparecimento ao PAT.
Para as oportunidades com inscrição presencial, o atendimento é realizado na Rodoviária de Franca, na rua Prof. Laerte Barbosa Cintra, ao lado do estacionamento. É necessário levar documentos e currículo impresso.
Como as vagas podem ser preenchidas ou alteradas durante o período de divulgação, os interessados devem consultar as condições de cada oportunidade antes de se candidatar.
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