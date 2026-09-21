O Emprega Franca está com 203 vagas de emprego disponíveis em Franca. As oportunidades estão distribuídas em 38 anúncios e contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade, do ensino fundamental ao superior incompleto.

O maior número de vagas é para agente de relacionamento, com 100 oportunidades. Para concorrer, é necessário ter ensino médio incompleto, mas não é exigida experiência.

O salário informado é de R$ 1.729, além de benefícios como assistência médica e odontológica, cesta básica, vale-transporte e seguro de vida.