Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois carros na noite desse domingo, 20, no Jardim Jequitibá, em Orlândia. Com o impacto, os veículos foram parar sobre a calçada e atingiram a estrutura de uma igreja.

O acidente aconteceu por volta das 18h40, no cruzamento da rua 17 com a avenida Q.

De acordo com as informações da ocorrência, um Fiat Palio, conduzido por uma mulher de 27 anos, seguia pela avenida Q quando teria avançado a sinalização de parada e atingido um Fiat Uno, dirigido por um homem de 29 anos, que trafegava pela rua 17.