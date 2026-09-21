Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois carros na noite desse domingo, 20, no Jardim Jequitibá, em Orlândia. Com o impacto, os veículos foram parar sobre a calçada e atingiram a estrutura de uma igreja.
O acidente aconteceu por volta das 18h40, no cruzamento da rua 17 com a avenida Q.
De acordo com as informações da ocorrência, um Fiat Palio, conduzido por uma mulher de 27 anos, seguia pela avenida Q quando teria avançado a sinalização de parada e atingido um Fiat Uno, dirigido por um homem de 29 anos, que trafegava pela rua 17.
Após a colisão, os dois veículos subiram na calçada e atingiram a estrutura da igreja localizada no cruzamento.
Pedestre também foi atingido
O motorista do Uno ficou ferido e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros de Orlândia. Ele foi encaminhado ao Hospital Beneficente Santo Antônio.
Um homem de 46 anos, que estava próximo ao local aguardando transporte para ir ao trabalho, também foi atingido durante o acidente. Ele sofreu ferimentos leves, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para atendimento hospitalar.
O trecho foi isolado para o trabalho da perícia. Após o atendimento da ocorrência, o caso foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Joaquim da Barra.
As causas e as circunstâncias da colisão serão investigadas.
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