21 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem é preso suspeito de estupro de menina de 7 anos em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Hevertom Talles/GCN
Ocorrência foi apresentada pela Força Tática na Central de Polícia Judiciária de Franca
Ocorrência foi apresentada pela Força Tática na Central de Polícia Judiciária de Franca

Um homem de 70 anos foi preso em flagrante pela Força Tática nesse domingo, 20, suspeito de estupro de vulnerável contra uma menina de 7 anos, na Vila Scarabucci, região sul de Franca.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência.

Os policiais foram até o endereço indicado e encontraram o suspeito escondido dentro da residência. Conforme as informações iniciais, os abusos teriam ocorrido ao longo de aproximadamente 20 dias.

De acordo com testemunhas, a criança foi vista saindo correndo do imóvel. Um familiar percebeu uma situação considerada suspeita dentro da residência - o homem estava nu e com ereção - e acionou a Polícia Militar pelo telefone 190.

Criança relatou abusos

Segundo a PM, a menina relatou a uma policial que, havia cerca de 20 dias, o homem a chamava para entrar na residência, onde os abusos teriam ocorrido.

O suspeito foi detido e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Após o registro da ocorrência, ele foi recolhido ao sistema prisional e permaneceu à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável e deverá ser investigado pela Polícia Civil.

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