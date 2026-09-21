Um homem de 70 anos foi preso em flagrante pela Força Tática nesse domingo, 20, suspeito de estupro de vulnerável contra uma menina de 7 anos, na Vila Scarabucci, região sul de Franca.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência.
Os policiais foram até o endereço indicado e encontraram o suspeito escondido dentro da residência. Conforme as informações iniciais, os abusos teriam ocorrido ao longo de aproximadamente 20 dias.
De acordo com testemunhas, a criança foi vista saindo correndo do imóvel. Um familiar percebeu uma situação considerada suspeita dentro da residência - o homem estava nu e com ereção - e acionou a Polícia Militar pelo telefone 190.
Criança relatou abusos
Segundo a PM, a menina relatou a uma policial que, havia cerca de 20 dias, o homem a chamava para entrar na residência, onde os abusos teriam ocorrido.
O suspeito foi detido e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Após o registro da ocorrência, ele foi recolhido ao sistema prisional e permaneceu à disposição da Justiça.
O caso foi registrado como estupro de vulnerável e deverá ser investigado pela Polícia Civil.
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