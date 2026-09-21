Um homem de 70 anos foi preso em flagrante pela Força Tática nesse domingo, 20, suspeito de estupro de vulnerável contra uma menina de 7 anos, na Vila Scarabucci, região sul de Franca.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência.

Os policiais foram até o endereço indicado e encontraram o suspeito escondido dentro da residência. Conforme as informações iniciais, os abusos teriam ocorrido ao longo de aproximadamente 20 dias.