A greve dos empregados da Caixa Econômica Federal chegou ao 11º dia nesta segunda-feira, 22, em Franca e região, mantendo as agências sem atendimento presencial. A continuidade da paralisação poderá ser definida ainda nesta segunda, após votação da categoria sobre a nova proposta apresentada pelo banco.

Pela manhã, funcionários, com apoio do Sindicato dos Bancários de Franca e Região, realizaram uma manifestação em frente à agência Centro. O ato chamou a atenção de quem passava pelo local.

Apesar da mobilização, o acesso aos caixas eletrônicos permaneceu liberado.