MEIs, micro e pequenas empresas de Franca têm até 15 de outubro para aproveitar uma condição especial na contratação de planos médicos pelo Saúde ACIF. A campanha garante isenção de carências para consultas e exames simples em novas adesões e também para empresas que optarem pela portabilidade de planos de outras operadoras. Interessados devem entrar em contato com a entidade pelo WhatsApp (16) 99384-8289 ou pelo link https://wa.me/16993848289.

A condição amplia as possibilidades para empresários que desejam contratar um plano de saúde para si, para a família ou como benefício aos colaboradores. Para o personal trainer e empreendedor Alex Benzan, que utiliza o Saúde ACIF, contar com essa estrutura também representa mais tranquilidade para quem depende da própria saúde para trabalhar.

“O Saúde ACIF, para o empreendedor, é primordial porque a gente depende da nossa saúde e, quando necessário, a gente tem à mão o melhor plano, as melhores acomodações que Franca pode proporcionar. Além das ferramentas empresariais de estratégia, gestão e marketing, a gente fica mais tranquilo e aliviado com o Saúde ACIF.”

Além da condição promocional, o Saúde ACIF oferece uma vantagem que já faz parte de sua atuação: planos médicos empresariais com economia de até 40% em comparação aos planos para pessoas físicas. A contratação pode ser feita a partir de uma única vida, sem a necessidade de um número mínimo de beneficiários.

“Plano de saúde empresarial não é uma realidade apenas para grandes empresas. MEIs, micro e pequenos empresários também podem contratar e aproveitar condições diferenciadas”, afirma Jéssica Ravagnani, coordenadora comercial da ACIF. Segundo ela, o benefício pode atender tanto às necessidades do próprio empresário e de sua família quanto contribuir para a valorização dos colaboradores. “É uma forma de cuidar da saúde e, para quem tem funcionários, oferecer um benefício que pode fazer diferença na atração e retenção de profissionais”, acrescenta.

O Saúde ACIF trabalha com as principais operadoras que atuam em Franca e oferece alternativas em planos médicos e odontológicos, além de suporte direto ao associado durante o processo de contratação.

A campanha de isenção de carências é válida até 15 de outubro de 2026, tornando este um momento estratégico para quem já considera contratar um plano ou deseja rever a opção atual por meio da portabilidade.

Para saber mais sobre as condições, entre em contato com o Saúde ACIF pelo WhatsApp (16) 99384-8289 ou pelo link https://wa.me/16993848289.