Um idoso de 87 anos foi agredido durante um roubo dentro da própria casa na noite de sábado, 19, em Franca. Segundo a Polícia Militar, a vítima levou socos e chutes e teria sofrido uma tentativa de enforcamento. Quatro pessoas foram presas durante as diligências.

A ocorrência foi registrada na rua Pedro Pucci. O idoso contou que estava em casa quando ouviu barulhos na porta e pedidos por dinheiro. Ao abrir a porta do quarto, acreditando inicialmente que pudesse ser seu neto, deparou-se com várias pessoas dentro do imóvel.

Segundo o relato da vítima, um dos envolvidos a agarrou e passou a agredi-la com socos e chutes, além de tentar enforcá-la. O idoso sofreu diversos ferimentos e foi encaminhado ao Pronto-socorro "Álvaro Azzuz", onde recebeu atendimento médico.

Suspeito estava no quarto