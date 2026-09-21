Um idoso de 87 anos foi agredido durante um roubo dentro da própria casa na noite de sábado, 19, em Franca. Segundo a Polícia Militar, a vítima levou socos e chutes e teria sofrido uma tentativa de enforcamento. Quatro pessoas foram presas durante as diligências.
A ocorrência foi registrada na rua Pedro Pucci. O idoso contou que estava em casa quando ouviu barulhos na porta e pedidos por dinheiro. Ao abrir a porta do quarto, acreditando inicialmente que pudesse ser seu neto, deparou-se com várias pessoas dentro do imóvel.
Segundo o relato da vítima, um dos envolvidos a agarrou e passou a agredi-la com socos e chutes, além de tentar enforcá-la. O idoso sofreu diversos ferimentos e foi encaminhado ao Pronto-socorro "Álvaro Azzuz", onde recebeu atendimento médico.
Suspeito estava no quarto
Durante o atendimento da ocorrência, o idoso informou aos policiais que um dos suspeitos ainda poderia estar dentro da residência.
As equipes fizeram buscas e encontraram um homem no quarto da vítima. De acordo com a PM, ele apresentava comportamento alterado e aparentava estar sob efeito de entorpecentes. O suspeito foi contido, algemado e levado ao Plantão Policial.
Com a ajuda do neto do idoso, os policiais também tiveram acesso às imagens de câmeras de segurança de um imóvel vizinho. As gravações auxiliaram na identificação de outros envolvidos na ocorrência.
Equipes da Polícia Militar realizaram diligências pela cidade e localizaram outras três pessoas. Ao todo, quatro envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial.
Segundo o registro, o delegado de plantão ratificou a prisão de um dos envolvidos também por descumprimento de medida judicial. Os demais permaneceram presos, em tese, pelo crime de roubo, à disposição da Justiça.
O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.
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