Corrêa Jr. - Mas o que te motiva?

Alexandre Tabah - Motiva eu ter um pequeno espaço de diálogo. Hoje, por exemplo, eu estou tendo o meu maior espaço para dialogar e falar das minhas ideias. A ideia, entre parênteses, principal, é tentar mostrar que a esquerda não é viável para governar, para o governo federal. Então, eu, mesmo estando para estadual, eu belisco o governo federal. Ou seja, não podemos continuar do jeito que está. O país está sendo quebrado. Eu, como empreendedor, estou perdendo muito com isso.

Corrêa Jr. - Quais são as suas principais bandeiras de campanha? O que você pretende fazer se acontecer o imponderável e você for eleito deputado estadual?

Alexandre Tabah - Aconteceu. Executivo, você é obrigado a apresentar um projeto completo de governança, principalmente para educação, segurança e saúde. Para deputado estadual, não é necessário. Agora eu tenho projetos singulares. Vou dar um exemplo de um agora: criar a Mega Paulista. Por quê? Só em Franca, hoje, nós temos em torno de 30 a 40 mil pessoas, trabalhadores CLT, que ganham até dois salários-mínimos. Eu quero pegar esse dinheiro da Mega Paulista, lançar ela, convencer o Tarcísio, se Deus quiser, convencer o secretário dele, que vai tomar conta dessa parte, apresentar o projeto, e que esse dinheiro, em torno de, a cada 15 meses, ele pode arrecadar em torno de R$ 10 bilhões. Hoje você joga na Mega-Sena, vai para a Caixa Econômica Federal o lucro. Eu não. Eu quero que esse lucro fique no Estado de São Paulo, não saia um centavo do governo federal, e que o jogo premie as pessoas até melhor do que a própria Mega-Sena, que já existe, mas essa Mega Paulista presentear todos os paulistas. É do Estado de São Paulo.

Corrêa Jr. - Vamos lá. Então, se eu entendi, uma motivação sua é combater o governo de esquerda, o governo federal, ter um projeto para criar uma loteria no Estado de São Paulo. E que outras bandeiras? Sua atuação vai estar focada em que áreas?

Alexandre Tabah - Eu vou ter, hoje, um deputado estadual, ele pode ter 20 a 30 assessores. Eu quero abrir um concurso público, só que é da minha candidatura. Meia dúzia de assessores vão ser técnicos em fazer projetos para Franca e para toda a região. Então, tal bairro está precisando de um asfalto. Eu vou lá, faço esse projeto, apresento, levo um sapatinho, o Democrata, o Ferracini, o Rafarillo, para os meus amigos da Alesp, e etc., para o secretário, presentinho legal, café, uma bola de basquete, vamos vender Franca. E ofereço para eles, falo: “preciso desse projeto, que o asfalto dessa rua está deteriorado, dessas ruas, desse bairro, vamos resolver isso”. “Precisamos de tantas máquinas que foram lançadas na Alemanha para atender o Hospital Três Colinas. Fica em R$ 2 milhões. Vamos levar essas máquinas para o Hospital Três Colinas. O que eu preciso fazer?”. Essa meia dúzia de pessoas, eu quero que eles tenham excelência em montar o projeto e apresentar na Alesp, para o governo do Estado e para o secretário da Saúde, por exemplo, nesse caso.