Franca deve ter uma semana marcada por calor, variação de nebulosidade e possibilidade de chuva. A previsão da Climatempo indica temperaturas que podem chegar aos 34°C nos próximos dias, com queda mais acentuada dos termômetros no meio da semana.

Nesta segunda-feira, 21, as temperaturas devem variar entre 20°C e 30°C. O dia começa com sol entre nuvens, mas há previsão de pequenas pancadas de chuva durante a tarde e a noite.

Na terça-feira, 22, a temperatura sobe um pouco mais, com mínima de 21°C e máxima de 31°C. Novamente, a Climatempo prevê sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva.

Temperaturas caem no meio da semana