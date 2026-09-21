Franca deve ter uma semana marcada por calor, variação de nebulosidade e possibilidade de chuva. A previsão da Climatempo indica temperaturas que podem chegar aos 34°C nos próximos dias, com queda mais acentuada dos termômetros no meio da semana.
Nesta segunda-feira, 21, as temperaturas devem variar entre 20°C e 30°C. O dia começa com sol entre nuvens, mas há previsão de pequenas pancadas de chuva durante a tarde e a noite.
Na terça-feira, 22, a temperatura sobe um pouco mais, com mínima de 21°C e máxima de 31°C. Novamente, a Climatempo prevê sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva.
Temperaturas caem no meio da semana
Na quarta-feira, 23, a temperatura deve cair. A previsão aponta mínima de 17°C e máxima de 23°C. A Climatempo também indica acumulado de 7 milímetros de chuva para o dia.
Na quinta-feira, 24, Franca deve registrar outro dia de temperaturas mais amenas. A máxima prevista é de 23°C, enquanto a mínima fica em 18°C. A previsão indica tempo ensolarado e 88% de possibilidade de chuva.
Na sexta-feira, 25, o calor começa a voltar, com temperaturas entre 18°C e 28°C. O sol aparece durante o dia, com aumento de nebulosidade, mas sem previsão de chuva.
Calor aumenta no fim de semana
As temperaturas sobem ainda mais no fim de semana. Para sábado, 26, a previsão aponta máxima de 32°C. No domingo, 27, os termômetros podem chegar novamente aos 34°C.
A previsão de longo prazo da Climatempo pode sofrer alterações conforme as datas se aproximam. Por isso, as condições de chuva e as temperaturas devem ser acompanhadas ao longo da semana.
Setembro já tem chuva acima da média
Outro destaque é o volume de chuva registrado neste mês. Segundo a Climatempo, Franca acumulou 87 milímetros até esta segunda-feira, 21, o equivalente a 134% da média histórica de 65 milímetros para setembro.
Os dados utilizados pela plataforma combinam informações de estações meteorológicas e de satélite do CPTEC.
A semana também marca a chegada da primavera. Segundo a Climatempo, a nova estação começa oficialmente nesta terça-feira, 22, às 21h05, pelo horário de Brasília. O instituto prevê influência do El Niño sobre o padrão de chuva e temperatura durante a primavera de 2026.
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